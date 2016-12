Warren Buffett přemýšlí o sexu, i když investuje miliardy

Warren Buffett z Berkshire Hathaway je známý tím, že z něj sem tam vypadne moudro, které sdílí celý svět. Jak se k různým tématům vyjádřil za pomoci přirovnání k sexu?

Ekonomické stimuly

"Za měsíc si nepořídíte dítě, i když během něj přivedete do jiného stavu devět žen. Takhle to prostě nefunguje."

Osobní reputace

"Co byste preferovali? Být nejlepší milenec na světě, ale být známý jako nejhorší, nebo naopak?"

Soustředění

"Když hraji bridge a projde kolem nahá žena, ani se na ni nepodívám."

Nátura

"Jiní čtou Playboy, já výroční zprávy."

Stimulační balíček v roce 2009

"Jako by byla polovina tablety ze skutečné Viagry a zbytek jen z cukru. Žádná pecka."

Finanční nákaza

"Deriváty jsou jako sex. Nejde o to, s kým jste se vyspali, ale s kým se on nebo ona vyspal(a) před vámi."

Diverzifikace do příliš mnoha aktiv

"Pokud budete mít harém se 40 ženami, žádnou z nich nebudete znát dostatečně dobře."

Kariéra

"Mluvil jsem s velmi talentovaným, zhruba třicetiletým studentem MBA na vyhlášené univerzitě. Zeptal jsem se ho, co má v úmyslu dělat pro svou kariéru. Odpověděl, že chce prorazit ve specializované oblasti, ale myslí si, že by měl nejdříve pracovat několik let pro McKinsey, aby tím obohatil svůj životopis. Pro mě je to podobné, jako bych si nechával sex až na dobu, kdy budu starý. Nedává to smysl."

"Pro to, co děláte, musíte mít vášeň."

Investování v roce 1973 a 1974

1973: "Cítím se jak nadržený chlap na pustém ostrově. Nemůžu najít nikde na trhu nic k nákupu."

1974: "Cítím se jako nadržený chlap v harému. Přišel pravý čas investovat."

Prodat byznys Berkshire Hathaway, nebo raději private equity?

"Můžete to prodat Berkshire, což je jako dát obraz do metropolitního muzea - bude tam navždy. Nebo to můžete prodat provozovateli sexshopů, který obrázek vezme, přidělá tam trochu větší prsa, pověsí ho do výlohy, takže až půjde kolem chlapík v plášti, tak si obraz koupí a pod pláštěm odnese."

Pravý investor

"Považovat instituce, které často obchodují, za 'investory', je jako nazývat někoho, kdo si libuje ve vztazích na jednu noc, 'romantikem'."

Více informací před nákupem Bear Stearns?

"Je to podobné, jako by si žena před vámi svlékla polovinu šatů a zeptala se, zda má pokračovat. Stejně jako bych chtěl, aby se svlékla celá, tak bych jistě rád naslouchal tomu, co se o víkendu dělo s Bear Stearns."