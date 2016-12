Likvidní pozice Monte dei Paschi se v prosinci zhoršila – podle ECB banka už potřebuje 8,8 mld. eur

Italské vládě se záchrana problémové banky Monte dei Paschi značně prodraží. V pondělí totiž banka uvedla, že podle ECB došlo v posledním měsíci k rapidnímu zhoršení likvidity třetího největšího a zároveň nejstaršího italského bankovního domu. Bude tak potřebovat o 3,8 miliardy eur více, než před měsícem.



V brzkých ranních hodinách 23. prosince italská vláda na mimořádném zasedání schválila dekret, který by měl umožnit záchranu Monte dei Paschi poté, co se banka neúspěšně pokusila sehnat rekapitalizační balíček od soukromých investorů. Plán na vybrání 5 miliard eur kapitálu, který navrhovali poradci z JPMorgan, se začal bortit začátkem měsíce, když se objevily spekulace, že katarský suverénní fond, jenž měl do balíčku přispět nejvíce, se nakonec záchrany nechce účastnit.





Den před štědrým dnem bylo vše dokonáno – Monte dei Paschi oficiálně oznámila, že soukromé řešení jejích problémů s likviditou není na pořadu dne, a že požádá o politicky kontroverzní státní záchranu, jejíž součástí podle evropských regulací bude i „ostříhání“ některých pohledávek banky, jež se dotkne i malých věřitelů držících její juniorní dluhopisy – zkráceně řečeno, voličů. Ještě v pátek bylo obchodování s akciemi banky na milánském parketu přerušeno.Jak však upozornila ECB, likvidita Monte dei Paschi se za poslední měsíc zhoršila takovým způsobem, že 5 miliard eur na rekapitalizaci, se kterými počítal původní balíček, bude stěží stačit. Aby nejstarší kontinuálně fungující banka na světě splňovala kapitálové požadavky, musela by získat 8,8 miliard eur Vzhledem k evropským regulacím však nebude muset stát dát bance celou částku, neboť se na „rekapitalizaci“, jak jsme zmínily výše, budou podílet i držitelé dluhopisů . Ti podle deníku Financial Times přijdou o 2 miliardy eur . Italská vláda však trvá na tom, že drobní držitelé by měli být od tohoto scénáře ušetřeni, a že by jim juniorní dluhopisy měly být vyměněny za seniorní (tedy za pohledávky, které mají před všemi ostatními pohledávkami přednost).Mimo rekapitalizace bylo součástí plánu i zbavení se problémových půjček jejich sekuritizací (vytvořením cenných papírů podložených těmito toxickými půjčkami) a jejich následným prodejem, zřejmě státem zajištěnému fondu.Parlament na záchranu problémových bank vyhradil 20 miliard eur . Za poznamenání stojí, že tato suma by měla stačit všem italským bankám, které se nacházejí kvůli špatným půjčkám v nesnadné situaci. Rychlost, s jakou se likvidní pozice Monte dei Paschi zhoršila, však naznačuje, že 20 miliard eur možná nebude stačit, pokud se bude se záchranou dalších menších bank otálet.