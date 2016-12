Uber stahuje své testovací autonomní vozy ze San Franciska

Uber oznámil, že stahuje svých 16 autonomních vozidel z ulic San Franciska poté, co stát Kalifornie zrušil patřičné registrace pro tyto vozy. Kalifornie zároveň vyzvala Uber, aby své vozy přihlásila k registračnímu procesu pro autonomní vozy, což Uber odmítl.



Uber minulý týden zahájil testování vozů v ulicích San Franciska s tím, že nebude žádat o žádné speciální povolení, protože vyžadují stále přítomnost lidského řidiče a proto neodpovídají regulaci pro zcela autonomní automobily.



Státní zástupce firmě pohrozil žalobou, pokud bude v provozování vozidel bez povolení pokračovat.



Uber oznámil, že hledá, kam by svou testovací flotilu přesunul. Zároveň také uvedl, že zůstane působit v "mateřské" Kalifornii a zvýší své snahy po dosažení řádného a fungujícího právního rámce, který by umožnil provozování autonomních vozidel.