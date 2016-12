Nová ropná dohoda je jiná, mění situaci na trhu i na Blízkém východě

Rusko a další země mimo kartel OPEC souhlasí s omezením těžby ropy. Podpoří tak rozhodnutí zemí OPEC snížit v prvních šesti měsících roku 2017 těžbu o 1,2 milionu barelů za den. Tento vývoj ukazuje na významné geopolitické změny, které se projeví na trhu s ropou i v celém regionu Blízkého východu.



V tuto chvíli je zřejmé, že Saúdská Arábie už naprosto upustila od strategie zaměřené na zvýšení jejího podílu na trhu a vrátila se zpět ke strategii zaměřené na obranu ceny ropy. Navíc se zdá být pravděpodobné, že současná dohoda o snížení těžby bude na rozdíl od těch předchozích dodržena. A dohoda s Ruskem otevírá Vladimiru Putinovi prostor pro větší vliv na Blízkém východě. Tato dohoda je převážně dílem Saúdské Arábie, která změnila svůj postoj vlivem dvou hlavních faktorů.



Prvním faktorem je překvapivá odolnost a flexibilita amerického těžebního sektoru, který nebyl poškozen nízkými cenami ropy tak, jak se předpokládalo. I když ceny ropy klesly zhruba na polovinu, objem těžby v USA se snížil asi jen o 16 %. Druhým faktorem je rozsah, s jakým se nižší ceny ropy projevily v saúdskoarabském hospodářství a financích. Tato země se vydala směrem k ambiciózní transformaci, ovšem potřebovala na ni dostatek likvidity. Kolaps cen ropy by i přes fiskální utahování přinesl dlouhodobé rozpočtové deficity. K tomu prudce klesaly devizové rezervy a pro Saúdskou Arábii se tak opět stala prioritou stabilizace cen ropy.



V současné době se zdá, že se ceny ropy stabilizovaly v rozmezí 50 – 55 dolarů za barel a Saúdové učiní vše, aby je v tomto pásmu udrželi. Dali tak dokonce najevo, že oni sami by mohli snížit těžbu více, než se zavázali v nových dohodách. Pokud budou tyto dohody dodrženy, měl by se podle Mezinárodní energetické agentury IEA ropný trh vrátit v první polovině roku 2017 k rovnováze. Zásoby by měly rychle klesat a již před polovinou roku by se měl začít objevovat převis poptávky nad nabídkou a ceny ropy by mohly růst ještě výše.



Saúdská Arábie dala kvůli dohodě s Ruskem stranou část svých strategických zájmů v regionu Blízkého východu. Navíc se zdá, že Američané zde již nehodlají hrát vůdčí roli, naopak Putin se tu snaží být stále aktivnější. Dosažená dohoda mezi významnými exportéry ropy pravděpodobně na čas utlumí volatilitu na ropném trhu. Na jejím základě také vznikla určitá aliance, která může mít dlouhodobější vliv jak na ropný trh, tak na celý blízkovýchodní region.



Autorem je odborník na energetiku George T. Abed, který dříve pracoval v MMF



Zdroj: BeyondBrics