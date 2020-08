Japonsko je cool

Japonsko bylo také po dlouhá staletí schopno do své vlastní kultury postupně vstřebávat a zapracovávat vnější vlivy, nejdříve z Číny i dalších zemí východní Asie a posléze i ze západní Evropy a severní Ameriky. Výsledkem tohoto postupného a velmi selektivního procesu je unikátní kultura, která již dnes má světové renomé a široké řady nadšených vyznavačů po celém světě.

Jedním z nejdynamičtěji rostoucích odvětví, které má také významný mezinárodní přesah, jsou kreativní průmysly. Jejich boom odstartoval v devadesátých letech minulého století, kdy díky rychlému rozvoji nových médií zaznamenaly poměrně překvapivý celosvětový věhlas typické japonské kulturní atributy jako například manga, anime, počítačové hry, samurajské filmy, móda nebo tradiční japonský design a architektura.

Obrovský rozvoj sociálních sítí v posledních desetiletích pak výrazně přispěl ke zvýšení povědomí o produktech japonských kreativních průmyslů a odstartoval také velký zájem o osobní návštěvu Japonska. Tradiční místa jako Kjóto, Nara, Nikkó, Hirošima nebo hora Fudži byla na seznamu kulturního dědictví UNESCO doplněna například o typickou japonskou kuchyni washoku nebo tradiční japonské divadlo kabuki s pestrými kostýmy a maskami.

Cool Japan Strategy

Vláda v Tokiu si uvědomuje obrovský ekonomický potenciál, který v sobě celosvětový věhlas japonské kultury skrývá, a už v roce 2013 přišla s podpůrnou strategií nazvanou Cool Japan Strategy. Tento koncept, volně inspirovaný britskou vládní politikou Cool Britannia, pokrývá všechny aspekty japonských kreativních průmyslů. Vytváří model organického propojení aktivit a prostředků veřejného a privátního sektoru, který je zaměřený na budování jednotného „cool“ image Japonska ve světě.

Dovnitř země tento koncept slouží zejména k podpoře a udržení tradičních řemesel a kulturního dědictví, stejně jako k vytváření nových projektů využívajících ultramoderních technologií, ale vycházejících z prvků tisíciletého japonského kulturního dědictví. Navenek pak, prostřednictvím sítě četných státních i regionálních zastoupení, se Japonci zaměřují na systematickou prezentaci jednotlivých prvků i celého konceptu v mnoha zemích světa.

Také díky tomu se kreativní průmysl stal jedním z nejlukrativnějších japonských vývozních odvětví a zařadil se po bok automobilového nebo elektronického průmyslu k tahounům japonské ekonomiky.

Přímo v zemi dávají související obory práci více než šesti milionům zaměstnanců a i z tohoto důvodu je dnes Japonsko hned po USA druhým největším světovým exportérem produktů kreativních průmyslů. Velký nárůst cestovního ruchu, který až do doby koronavirové krize každoročně překonával dosavadní rekordy v příjezdu zahraničních turistů, přinesl rozvoj řady návazných odvětví. Přestože předpokládané a velmi očekávané vyvrcholení v podobě úspěšného průběhu olympijských a paralympijských her 2020 v Tokiu bylo zatím o rok odloženo, není pochyb o tom, že Japonsko i do budoucna zůstane jednou z nejoblíbenějších světových turistických destinací.