Akcie výrobce roušek vzrostly o 600 procent

"Panika kolem koronaviru se dostala do absurdních rozměrů. Například v japonských obchodech chybí roušky na ochranu před šířením virů. To nahrálo do karet společnosti Kawamoto, která roušky vyrábí. Cena akcií Kawamoto vzrostla přibližně o 600 procent za necelý měsíc," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

V souvislosti s koronavirem můžeme u některých akciových titulů pozorovat mánii. Například s některými akciemi farmaceutických firem v Číně se muselo přestat obchodovat, protože vzrostly o maximální denní limit. Akcie společnosti Beijing Hotgen Biotech se ještě na začátku letošního roku obchodovaly za 46,93 jüanu za kus, dnes se jejich cena vyšplhala na 71,25 jüanu za kus. Podobný vývoj zaznamenaly i čínské farmaceutické společnosti Zhende Medical nebo Shandong Lukang Pharmaceutical.





Mánie kolem společností, které by potenciálně mohly těžit z rozšíření koronaviru, se však netýká pouze Číny. Například japonská společnost Kawamoto, která vyrábí ochranné roušky proti šíření virů, zaznamenala nejbouřlivější vývoj ve své historii. Zatímco na začátku letošního roku se akcie Kawamoto prodávaly za 447 jenů za kus, dnes se obchodují za 3 095 jenů za kus. Za necelý měsíc tak cena akcií narostla přibližně o 600 procent.



U běžně obchodovaných aktiv v České republice je znatelný růst poptávky po zlatě, které investoři vyhledávají jako bezpečný přístav v nejistých dobách. Cena zlata se opět začala přibližovat k hranici 1 600 dolarů za troyskou unci, kde byla po americkém útoku na Kásima Sulejmáního. Naopak rizikovější aktiva mají s určitými výjimkami tendenci spíše klesat na hodnotě.



Investoři často srovnávají šíření koronaviru s rokem 2003, kdy se v Číně šířil virus SARS. Tato srovnání však mohou být zkreslující. Před 17 lety bylo čínské zdravotnictví na výrazně horší úrovni, než je nyní. To by mohlo pomoci eliminovat šíření koronaviru a vzniklé škody. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že před 17 lety hrála čínská ekonomika v rámci globálního hospodářství přibližně čtyřikrát menší roli než dnes. Stejný procentuální pokles ekonomického růstu v Číně by tak dnes měl podstatně dalekosáhlejší důsledky než v minulosti.