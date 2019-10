Technická analýza BTC/USD – máme za sebou breakout i retest, co dál?

Tak po té poslední pumpě jsme už stihli analýzu na Litecoin a Ethereum a nyní se se mnou podíváte na Bitcoin. Ten velký pohyb dost zamíchal kartami, a to ve prospěch těch lepších scénářů dalšího vývoje na kryptotrhu vůbec. Problém trochu vidím v tom, že to bylo až moc rychlé a agresivní. A když je to moc rychlé a agresivní, tak je to dost nevyzpytatelné, a to určitě nechceme. To bylo na úvod asi zatím vše a teď už pojďme na samotnou analýzu.

Aktuální situace na 4H TF BTC/USD

Rychlý spád

Když se kurz Bitcoinu vylil ze zakresleného bear flagu, tak bylo velkou otázkou, kde propad skončí. Target z tohoto flagu byl totiž až na ceně 6 900 USD, což by znamenalo, že se cena dostane pod spodní křivku velkého falling wedge. Naštěstí se tak nestalo a kurz na spodní hraně zareagoval pozitivně jako hodinky. Bylo evidentní, že býci se snažili hranu vykupovat, protože očekávali odraz. Ještě před samotným odrazem na severní stranu, kurz asi dva dny konsolidoval a zprvu to bylo docela nezajímavé. Trpělivost se ale vyplatila, protože situace nabrala hodně rychlý spád.

Cena začala pumpovat a objemy se spolu s tím zvyšovaly. To je známka toho, že si celý trh začal postupně uvědomovat, co se děje. Kurz se během krátké doby dostal až k ceně 8 815 USD, kde bylo jasné, že se bude nějakou dobu bojovat. Navíc, bylo to už docela blízko u horní hrany našeho bullish patternu klesající klín. Ti, co tedy nechtěli už moc riskovat, tak začali z trhu odcházet. Nicméně, situace byla tak vyhajpovaná, že se býci opravdu pokusili hned o průraz. A to bez nějaké delší konsolidace a tedy přípravy na tento breakout.

Breakout a retest

Trh na nic nečekal a podařilo se něco, co mě brzy ráno dost překvapilo. Průraz se povedl a BTC posílilo po odrazu od spodní hrany falling wedge přes 40 %. Ta poslední dlouhá zelená svíce byla doprovázená s největšími objemy zobchodovaných bitcoinů, takže můžeme říct, že poslední velký pohyb máme potvrzený. Nicméně, bylo jasné, že po něčem takovém dojde k tvrdé „vopici“. Cena se vyšplhala až k hranici 10 400 USD, ale prodejní tlak cenu srazil hodně rychle nad S/R level 9 400 USD. Pokles trval i potom, ale už nebyl tak strmý. Díky tomu se stalo právě to, co konzervativní obchodníky muselo potěšit.

Kurz se dotkl horní hrany wedge a pak proběhl pěkný odraz. Ti, co tedy čekali tuto událost, aby vstoupili do trhu, tak musí být spokojení. Cena zkusila atakovat hladinu 9 934 USD, ale jak vidíme, tak došlo k zamítnutí. Ale asi se všichni teď ptáme, co bude dál? Já vidím budoucnost velmi růžově, protože ten mohutný breakout potvrzený vysokými objemy nám dal jasně najevo, že se trh spíše rozhodl pro severní stranu. Takže by se nemělo jednat o nic jednorázového. A to nejdůležitější je, že target z toho velkého falling wedge je až na ceně 12 500 USD. Je to právě ta cenová úroveň, kde je prodejní tlak už hodně silný a trhu se jej v létě nepodařilo překonat.

Tím ale nechci říct, že to bude hned. Trh se za extrémně krátkou dobu hodně přepálil a kvůli tomu může trvat pročištění daleko déle. Proto by měli být všichni trpěliví a nedělat nepromyšlená rozhodnutí. Chtělo by to teď vyčkat na zformování nějakého patternu, ze kterého by se dalo vycházet, a to může trvat i několik dní. Jako silná supportní úroveň je právě cena 8 815 USD, takže očekávám, že ji investoři budou směle vykupovat, jestli se sem kurz dostane. Zatím považuji za nejtvrdší oříšek hladinu 9 934 USD, jenž musí být proražena, aby trh mohl postupovat dále.

Indikátory

Z RSI je patrné, že se trh pročišťuje a vytváří si případný prostor pro další posilování. Hodnota indikátoru je cca 60 bodů, takže se začínáme dostávat do hodnot, kde by mohl být pravděpodobný odraz. Naopak MACD moc nepotěší, protože máme po bearish crossu. To právě tak nějak naznačuje, že se ještě podíváme k supportu na 8 815 USD. Bude samozřejmě dost záležet na tom, jak moc silné negativní momentum bude. Co se týče Stochastic RSI, tak křivky indikátoru dorazily do přeprodané části, takže může brzy dojít k otočce up.

Závěr

Co bych k tomu ještě řekl na závěr? Snad jen to, že je teď třeba být trpělivý. Já osobně ale teď věřím, že do konce roku se budou dít opravdu věci. Tím ale něříkám, že jdeme na nové all time high. Už jsem totiž viděl nějaké mooboys, jak tvrdili, že do konce roku budeme na 20k+. To je dost nebezpečné, neboť dost lidí se pak chytne kvůli tomu do pasti. Abych byl tedy přesnější, tak rozhodně očekávám, že se podíváme alespoň na target patternu a tedy k 12 500 USD. A až zde budeme, tak uvidíme, co dál.





POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Před jakýmkoliv investováním proveďte vlastní research a analýzu, vždy obchodujete jen na své vlastní riziko. Tým kryptomagazin.cz důrazně doporučuje individuální zvážení rizik!