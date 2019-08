Nevýrazná Wall Street před prodlouženým víkendem

Akcie v zámoří se poslední den v týdnu ostýchaly udělat krok jakýmkoli směrem. Z jednotlivých sektorů se nejvíce dařilo zpracovatelům surovin, kteří rostli o 0,5 %, následoval průmysl s posunem výše o 0,3 %. Nejhůře na tom byla dnes osobní spotřeba s poklesem o 0,6 %.

Americký prezident Donald Trump dnes znovu nažhavil svůj Twitter a tentokrát se obul do síly americké měny. Trump glosoval, že je dolar aktuálně nejsilnější v historii. Hodnota sice zdaleka není historicky nejvyšší (Dollar Index aktuálně na 98,86, začátkem roku 1985 byl dokonce na 164 bodech),síla globální rezervní měny se prezidentovi hodí do krámu při ustavičné kritice americké centrální banky.

Z makrodat byla zveřejněna spotřebitelská důvěra dle michiganské univerzity. Srpnová hodnota ve srovnání s červencem klesla o 2,3 bodů na 89,8 (oček. 92,3 b.). Jedná se o nejnižší úroveň od října 2016.



Index Dow Jones Industrial Average se po solidním startu pohyboval okolo včerejšího závěru. Víkend a pondělní oslavy Labour day tak stráví na 26.396 bodech (+0,1 %). Širší S&P 500 načal pátek atakem hranice 50 denního klouzavého průměru (dnes 2.945), ta odolala a poslala barometr níže. Závěr na SPX činí 2.9225 bodů (+0,05 %). Technologie v posledních dnech nedokáží navázat na výkonnost z minulých let a underperformance na Nasdaq Composite byla k vidění i dnes (7.962 bodů; -0,1 %).





Měnový pár eurodolar poprvé od roku 2017 propadá pod metu 1,1000. Pár našel denní minima na 1,0963, zde se ale odrazil pod zmíněných 1,1000. V odpoledních hodinách, kdy se začalo více mluvit o hurikánu Dorian, začala klesat ropa WTI , která dnes propadla o 2,8 % na 55,11 USD za barel. Trojská unce zlata pomalu opouští letošní maxima. Žlutý kov dnes ztratil 3 desetiny ceny na 1.523 USD