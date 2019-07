ECB: nové kvantitativní uvolňování je naspadnutí

Jednání guvernérů o úrokových sazbách ničím nepřekvapilo. Úroková sazba pro hlavní refinanční operace zůstává na nezměněné nulové úrovni a ostatní úrokové sazby pro jednodenní refinanční a jednodenní sterilizační operace se také nezmění. V posledních dnech pravděpodobnost snižování sazeb (rate cut) narůstala, díky čemuž oslabovalo euro a německý akciový index DAX rostl.

Neuvidíme proto další podporu ze strany úrokových sazeb, ani po slabých datech z Německa (průmyslový sektor), což je celkem rozumné řešení. Rate cut by tak nemusel být efektivní. Guvernéři očekávají, že klíčová úroková sazba ECB zůstane pravděpodobně na aktuální (případně nižší) úrovni až do první poloviny 2020. To může znamenat, že ECB se možná pokusí o rate cut o 10 bodů v blízké budoucnosti.

Pokud je cílená inflace daleko od reálné a nedaří se jí samostatně stimulovat ani nízkými sazbami, pak jde o nepřímou odezvu na další EQ (kvantitativní uvolňování).

Rada guvernérů poznamenala, že je připravená podle potřeby přizpůsobit všechny svoje nástroje tak, aby se zabezpečilo, že inflace se přiblíží ke svému cíli udržitelným způsobem (kolem 2 procent).

Pokud se cíl nedokázal naplnit bez větších monetárních zásahů ani navzdory nízkým sazbám, je zřejmé, že opět uvidíme další kvantitativní uvolňování v září. EUR / USD na tyto zprávy zatím reaguje posílením na úroveň 1,116 a DAX se obchoduje na 12390, čímž klesá o více než 1,5 procenta.