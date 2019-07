Bitcoin je zpátky pod 10 000 USD

Za růstem bitcoinu není Facebook a jeho měna, ale spíše blížící se "půlení" počtu nově vytěžených mincí

Stále ještě nejpopulárnější virtuální měna bitcoin v posledních dnech a týdnech předvádí doslova psí kusy, když se během zhruba dvou týdnů jeho cena zvedla od 8 000 USD za kus až k více jak 13 000 USD před posledním víkendem, aby v jeho průběhu a začátkem týdne pak zkorigovala až pod 10 000 USD Část trhu zmíněný skokový růst zájmu přičítala poněkud nelogicky oznámení Facebooku , že hodlá přijít s vlastní virtuální měnou , která bude založena na reálných aktivech a bude mít širokou podporu mnoha desítek společností a organizací.Věrohodnější vysvětlení růstu zájmu pak nabídly komentáře založené na blížící se periodické změně nastavení počtu těžených mincí. Takový počet klesne v podstatě ze dne na en o polovinu a to by mohlo vytvořit velký nedostatek mincí na trhu, na což část trhu nyní horečnatě spekulovala. Silná korekce v posledních dnech naznačuje, že tento efekt dosáhl svého vrcholu a již se vyčerpal respektive investoři se již dostatečně předzásobili a připravili na zmíněnou změnu.Podrobněji viz