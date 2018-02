Korekce, medvědí trh nebo čas na zmrzlinu? A co na to Buffett?

Světové akciové trhy vstoupily do nového roku skvěle, jak americký index S&P 500, tak celosvětový MSCI World Index zažívaly nejdelší časový úsek bez korekce větší než pět procent. Je to nejlepší začátek roku za posledních nejméně 30 let, při započtení rizika je na tom letošek ještě lépe. Propad trhů z minulého týdne ovšem tuto idylku přerušil.

Oproti lednovým maximum se u indexu S&P 500 jednalo o pokles o více než 10 procent, čímž se z pohledu Goldman Sachs oficiálně dostal do korekce. Podle analýzy historického vývoje trhů, kterou tato investiční banka zveřejnila na konci ledna, by v případě zastavení propadů trval návrat k lednovým úrovním čtyři měsíce. Pokud by se ale trh dostal na medvědí území (-20 a více procent), mohlo by zotavení trvat až 22 měsíců.

Podle Goldmanů ale není přílišný pesimismus prozatím na místě, neboť ukazatele přítomné při minulých tržních maximech se na kritickou hranici ještě nedostaly. Jádrová inflace zůstává mnohem více utlumena, než při tržních vrcholech v minulosti. Riziko, že rostoucí inflace dotlačí úrokové sazby na takovou úroveň, kdy tyto ohrozí globální ekonomický růst, je prozatím vzdálené, myslí si hlavní stratég Goldman Sachs pro globální akciové trhy Peter Oppenheimer. Dodává, že podle indikátorů globální recese Goldman Sachs zůstává riziko recese v tomto roce nízké, přerod aktuální korekce v dlouhodobý medvědí trh je tedy nepravděpodobný.

Od přílišné paniky odrazuje i fakt, že výrazné deseti a více procentní poklesy na býčím trhu jsou relativně častým jevem, Goldman Sachs jich od roku 1945 napočítal 22. Průměrná ztráta při těchto korekcích dosahuje 13 % dosažených ve čtyřech měsících, další čtyři měsíce pak trvá návrat na předešlé úrovně. Průměrný medvědí trh pak znamená zmenšení trhu o 30 procent ve 13 měsících, uzdravení trvá dalších 22 měsíců.

Jak zareagovat?

V době stresu a nejistoty doporučuje věštec z Omahy Warren Buffett vyrovnanost, během tržních fluktuací roku 2016 prohlásil, že strategie kup-a-drž je podle něj nejlepší i v tomto případě. Nesledujte trhy příliš z blízka, pokud se budete pokoušet nakupovat a prodávat, strachovat se při každém poklesu a myslet si, že při malém nárůstu byste měli prodávat, tak moc dobrých výsledků nedosáhnete, dodal tehdy Buffett.

Nick Holeman, finanční poradce společnosti Betterment, souhlasí, že panika není na místě. Svým klientům radí, aby se raději „podívali na své oblíbené reklamy ze Super Bowlu, zašli s dětmi na zmrzlinu a ozvali se přátelům, které dlouho neviděli“. „Pokud jste vůči svým cílům zainvestováni náležitě, držte se od svého portfolia stranou“, myslí si Holeman.

Dodává však, že situace se komplikuje, pokud se propad ukáže být delším, než se původně předpokládalo. Doporučuje, aby investoři v takovém případě re-balancovali své portfolio. „Když se volatilita na trzích zvýší, Vaše portfolio se může stát špatně vyváženým, možná tak na sebe berete vetší riziko, než si myslíte“, uzavírá Holeman.

Zdroj: Goldman Sachs, CNBC