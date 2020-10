Rozbřesk: Po letním rozvolnění přichází podzimní utažení, podle Rusnoka znovu zasahovat nutné není

Pandemická situace v ČR se opět zhoršila, když za včerejšek přibylo v tuzemských statistikách nakažených více než 9500 nových případů. Nová restriktivní opatření samozřejmě ještě neměla šanci zafungovat, nicméně na to, že mají trvat poměrně krátkou dobu se nezdá, že by mohla tak rychle dosáhnout vytyčeného cíle. Výhled české ekonomiky se proto dál zamlžuje, a dokonce guvernér ČNB hovoří o přibližování se alternativnímu scénáři.

Oživení hospodářství, které následovalo po uvolnění restrikcí, se tak nejspíše stává minulostí a ekonomika už pravděpodobně zamířila k dalšímu poklesu. Jak významný a dlouhý bude lze jen spekulovat, protože není zřejmé ani jak dlouho budou restrikce platit, ani zda se dál nebudou zpřísňovat. A neplatí to samozřejmě jen pro ČR, ale i její významné evropské obchodní partnery, kteří se dalším omezením rovněž nevyhýbají.



Zpožděná čísla z ekonomiky přitom doposud vyznívala pozitivně. Významná část ekonomiky ještě v srpnu rostla a umazávala tak výpadky dosažené v předchozím kvartále. Slabší byla naproti tomu čísla z tuzemského průmyslu, který meziměsíčně poklesl a jeho vývoj tak kontrastoval s výsledky dalších evropských zemí. I tam sice docházelo ke zpomalování růstu, nicméně hlavním důvodem bylo spíš vyprchání efektu uvolněných restrikcí. Celkově si evropský průmysl připsal 1 %, zatímco ten český necelé procento odepsal. V meziročním srovnání ČR s meziročním poklesem průmyslové výroby o 5,5 % zůstala v horší polovině Unie. I tak však byl propad českého průmyslu zhruba poloviční ve srovnání s Německem.



Nové zakázky sice neslibovaly do dalších měsíců žádný prudký růst výroby, nicméně alespoň nálada v průmyslu byla podle indexu nákupních manažerů (v září se dokonce dostal nad padesátku) pozitivní. Je otázkou, zda mu to vydrží i poté, co se do hry vrátila omezení, nejistota a pravděpodobně i výrazně vyšší nezaměstnanost. Situace zatím nenahrává ani spotřebitelským nákupům, ani investicím. Vyčíslovat škody za čtvrtý kvartál je zatím přece jen předčasné.



TRHY



CZK a dluhopisy



Koruna v průběhu včerejšího obchodování posilovala z úvodních zhruba 27,45 EUR/CZK a postupně se dostala až pod hranici 27,30. I tak zůstává výrazně slabší, než předpokládala centrální banka ve své dosud platné prognóze pro tento kvartál. Guvernér ČNB nicméně včera naznačil, že se realita začíná ubírat směrem k alternativnímu scénáři předpokládajícímu výraznější propad hospodářství, respektive že letošní výsledek ekonomiky bude někde mezi základním a negativním scénářem ČNB. Lze jen dodat, že alternativní (citlivostní) scénář počítal se snížením repo sazby na technickou nulu. Aktuální pokles inflace však podle guvernéra nižší sazby akutně nevyžaduje. Na listopadovém zasedání se ovšem budou centrální bankéři rozhodovat už nad novou (pravděpodobně pesimističtější) prognózou, a tak vyloučit pokles sazeb podle našeho názoru rozhodně nelze. Zvlášť když se epidemická situace prudce zhoršuje a ekonomika má našlápnuto k dalšímu poklesu.



Zahraniční forex



Na eurodolarovém trhu je nuda, ačkoliv dění na americké politické scéně před blížícími se volbami je docela zajímavé. Zdá se totiž, že Kongres se nebude do voleb schopen dohodnout na dalším fiskálním balíčku, což může podpořit averzi k riziku (a nepřímo tak globálně dolar).



Dnes trh kromě další série vystoupení centrálních bankéřů mohou oslovit i některá americká data (regionální podnikatelské nálady či týdenní data z trhu práce).



Polský zlotý a forint spolu s českou korunou v regionu dále oslabují. Regionální měny trápí především druhá koronavirová vlna, kde Polsko následuje ČR.