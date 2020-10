Dohoda o pomoci zatím nebude a trhy proto padají

Steven Mnuchin včera prohlásil, že dosažení dohody o dalším kole stimulů pro ekonomiku kvůli koronavirové krizi ještě před prezidentskými volbami bude obtížné.

Steven Mnuchin včera prohlásil, že dosažení dohody o dalším kole stimulů pro ekonomiku kvůli koronavirové krizi ještě před prezidentskými volbami bude obtížné. Trhy na to reagovaly poklesem. Nedařilo se technologiím , když index Nasdaq oslabil o 0,7 %. Propadům z největší pětky vévodil Amazon , který ztratil 2,3 %. Apple pokračoval i včera v propadu. Goldman Sachs překonal analytické odhady a jeho akcie přidaly 0,1 %. Bank of America představila horší sadu čísel a její akcie odepsaly 5,3 %. Banka Wells Fargo ztratila 6 %. Pojišťovna UnitedHealth odreportovala zisk 3,51 USD na akcii a výnosy 65,12 miliardy dolarů , její akcie ale i přes to ztratily 2,8 %. Společnosti AMC Entertainment Holdings propadla včera o 17 %.