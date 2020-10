Ranní glosa: Po letním rozvolnění přichází podzimní utažení: Včera v ČR padl nový rekord nově nakažených (9544) a tak koruna zůstane pod tlakem.

Včera v ČR padl nový rekord nově nakažených (9544) a tak koruna zůstane pod tlakem.

Pandemická situace v ČR se opět zhoršila, když za včerejšek přibylo v tuzemských statistikách nakažených více než 9500 nových případů. Nová restriktivní opatření samozřejmě ještě neměla šanci zafungovat, nicméně na to, že mají trvat poměrně krátkou dobu se nezdá, že by mohla tak rychle dosáhnout vytyčeného cíle. Výhled české ekonomiky se proto dál zamlžuje, a dokonce guvernér ČNB hovoří o přibližování se alternativnímu scénáři. Oživení hospodářství, které následovalo po uvolnění restrikcí, se tak nejspíše stává minulostí a ekonomika už pravděpodobně zamířila k dalšímu poklesu. Jak významný a dlouhý bude lze jen spekulovat, protože není zřejmé ani jak dlouho budou restrikce platit, ani zda se dál nebudou zpřísňovat. A neplatí to samozřejmě jen pro ČR, ale i její významné evropské obchodní partnery, kteří se dalším omezením rovněž nevyhýbají. Zpožděná čísla z ekonomiky přitom doposud vyznívala pozitivně. Významná část ekonomiky ještě v srpnu rostla a umazávala tak výpadky dosažené v předchozím kvartále. Slabší byla naproti tomu čísla z tuzemského průmyslu , který meziměsíčně poklesl a jeho vývoj tak kontrastoval s výsledky dalších evropských zemí. I tam sice docházelo ke zpomalování růstu, nicméně hlavním důvodem bylo spíš vyprchání efektu uvolněných restrikcí. Celkově si evropský průmysl připsal 1 %, zatímco ten český necelé procento odepsal. V meziročním srovnání ČR s meziročním poklesem průmyslové výroby o 5,5 % zůstala v horší polovině Unie. I tak však byl propad českého průmyslu zhruba poloviční ve srovnání s Německem . Nové zakázky sice neslibovaly do dalších měsíců žádný prudký růst výroby, nicméně alespoň nálada v průmyslu byla podle indexu nákupních manažerů (v září se dokonce dostal nad padesátku) pozitivní. Je otázkou, zda mu to vydrží i poté, co se do hry vrátila omezení, nejistota a pravděpodobně i výrazně vyšší nezaměstnanost . Situace zatím nenahrává ani spotřebitelským nákupům, ani investicím. Vyčíslovat škody za čtvrtý kvartál je zatím přece jen předčasné.