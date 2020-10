Připravujete svůj rodinný rozpočet na krizi? Pomohou osvědčená pravidla

Rodinný rozpočet by měl být připraven na neočekávaný výdaj či propad příjmů bez ohledu na aktuální ekonomickou situaci. V okamžiku, kdy na vybudování „železné rezervy“ nezbývá moc času se je důležité zachovat si chladnou hlavu a „nevymýšlet znovu kolo“, ale držet se osvědčenými doporučeními.

Likvidita

Vaše úspory by měly být připraveny na to, že část peněz z nich budete potřebovat okamžitě. Těmto úsporám se říká „vysoce likvidní“, protože je dokážete vybrat velmi rychle. Patří mezi ně například peníze na běžném účtu, spořicím účtu bez výpovědní lhůty. Nevýhodou těchto produktů je nízké či nulové zhodnocení, o to zde ale primárně nejde.

Poplatky

Pokud připravujete svůj rodinný rozpočet na pokles příjmů tím, že ukončujete stávající finanční či spořicí produkty, je vhodné postupovat takto.

- Zjistit si, jaké jsou poplatky spojené s předčasným ukončením, jestli předčasné ukončení znamená ztrátu výhod (např. nárok na státní podporu).

- Zjistit si, za jak dlouho po ukončení smlouvy můžete mít peníze na účtu.

- Zjistit si rizikovost těchto úspor (vklad je/není pojištěn, výnos je/není garantován).

- Zjistit si, jestli je možné přestat ukládat peníze na finanční produkty bez toho, aby smlouva byla ukončena finanční společností.

Následně si udělejte plán toho:

- Jestli a kdy budete smlouvy ukončovat, a to tak, abyste peníze získali včas a zároveň se vyhnuli vysokým poplatkům.

- Kam tyto peníze uložíte.

Rizika

Finanční produkty s sebou mohou nést rizika toho, že při ukončení smlouvy získáte zpět méně, než jste si na produkt uložili. Zároveň, nemalé škody dokáže napáchat zkratovité jednání, kdy klient v panice vypovídá smlouvu o produktu, u kterého byl předem upozorněn na to, že cena jeho úspor může kolísat.

Zároveň, pokud budujete finanční rezervu, je dobré tyto peníze ukládat na produkty, které jsou málo rizikové, tj. vklad je pojištěn.

Některé střadatele by mohla lákat možnost spořit si část peněz v cizí měně, tj. nevěří vývoji české koruny. Je nutné zmínit, že nikdo nedokáže přesně odhadovat vývoj směnných kurzů v čase, tj. jedná se skutečně o spekulaci, kdy naopak můžete v době, kdy česká koruna bude „posilovat“.