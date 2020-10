Ranní komentář: Šance na fiskální stimul do voleb jsou v USA malé. Akcie korigují dřívější zisky

Akciové trhy včera mírně korigovaly část dřívějších zisků. Přispěl k tomu komentář amerického ministra financí, který po telefonátu s Nancy Pelosi uvedl, že šance na schválení fiskálního stimulu do voleb jsou poměrně malé. Sentimentu na trzích pak nijak nepomohly ani výsledky amerických bank Wells Fargo a Bank of America, které po zveřejnění čísel za 3Q začaly výrazně ztrácet. Negativní dopad pak do třetice má i covidová situace v Evropě, kde Itálie registrovala nejvyšší nárůst nových nakažených od začátku pandemie, zatímco Francie zavedla v Paříži zákaz vycházení.

Dnes ráno futures na indexy v Evropě i v USA pokračují v mírné korekci. Na důležité makro je čtvrteční seance relativně chudší. V Evropě ale začíná jednání o brexitu, takže v nadcházejících dnech pozor na zvýšenou volatilitu na libře.

Dnešní fundamenty: