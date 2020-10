Index PX po vyřazení akcií CETV doznal změn

Akcie mediální Central European Media Enterprises (CETV) se na pražské burze naposledy obchodovaly ve čtvrtek 8. října. Při své derniéře zakončily na 104,60 Kč a jejich váha v hlavním indexu PX dosáhla 3,44 %. Následně toto úterý pak došlo k avizovanému dokončení fúze s PPF, potažmo tedy k zániku celé emise akcií CETV. Pražská burza tak v návaznosti s účinností od včerejška přistoupila k oficiálnímu vyloučení emise z trnu Prime Market a tedy i z indexů.

Akcie CETV byly zařazeny v indexech PX, PX-TR, PX-TRnet a PX-GLOB, tedy ve všech indexech pražské burzy. Jak známo první tři jmenované jsou svým složením i váhou jednotlivých titulů naprosto totožné. Zatímco však index PX zohledňuje pouze kurzový vývoj jednotlivých emisí, PX-TR a PX-TRnet pak navíc i vyplácené dividendy. Posledně zmiňovaný index PX-TRnet (PX Net Total Return) pražská burza představila teprve před rokem loni v září, když díky němu začala dávat investorům údaj o reálné výkonnosti trhu ve vztahu k čisté dividendě. Tento index zkrátka kromě kurzového vývoje zohledňuje vyplacené dividendy po zdanění.

Váha maximálně 20 procent

Zmiňované indexy PX mají dle pravidel omezení váhy pro jednotlivé tituly na maximálně 20 %. Není však poměrně nic výjimečného, když se váha některých emisí pohybuje nad danou hranicí. Pražská burza sice každé čtvrtletí přistupuje k pravidelné aktualizaci indexů, která má mj. tento „neduh“ eliminovat. V rozhodný den daná úprava „neposlušným“ titulům váhu omezí na zmiňovaný maximální limit. Avšak pokud kurz titulu nabere ve vztahu k ostatním pozitivního směrování, jeho váha se následně opět přehoupne přes hranici 20 %.

Letos tento úkaz můžeme téměř trvale sledovat zejména u akcií Avast, které jsou zároveň kurzově nejvýkonnější emisí. Od počátku roku si ke včerejšku polepšují o téměř 15,5 %. Jejich váha v indexu PX aktuálně dosahuje přes 21,7 %. Od vstupu titulu na trh lze v návaznosti na jejich vývoj akcie Avast jistě označit coby trvale nejvolatilnější. A to jak z hlediska intradenního vývoje, tak mezidenního. Zkrátka akcie Avast již delší dobu svým vývojem nejvýrazněji ovlivňují pražskou burzu, resp. změny (volatilitu) indexů „PX“.

V návaznosti na zmiňované vyřazení akcií CETV pražská burza přistoupila u všech indexů ke změně tzv. koeficientu zřetězení. Jednoduše řečeno se váha akcií CETV každopádně logicky rozdělila mezi ostatní emise. U některých se vzhledem k velikosti firmy však jejich vliv v indexu zvýšil jen zanedbatelně.

Polepšily si zmiňované akcie Avast, za vítěze lze však v tomto ohledu považovat akcie ČEZ. Jejich váha se i více přiblížila softwarovým akciím, aktuálně dosahuje 21 %. Středeční růst energetického titulu na téměř měsíční maxima (442 Kč), mohl ovlivnit zájem některých institucionálních investorů hledících právě na váhu titulů v indexu.





Jak plyne výše z uvedeného našeho přehledu k 14. říjnu, v indexech „PX“ přetrvává zbylých 11 emisí. Dominantní jsou nadále první čtyři, které index v souhrnu ovlivňují z téměř 74 %. Přidáme-li ještě akcie MONETA, tak tedy sotva polovina emisí indexu jej ovlivňuje již z 82 %. Bývaly však časy, kdy se o více než 80 % „staraly“ i jen 4 emise.

Pražská burza zatím neinformovala, zda se například v rámci plánované nejbližší prosincové aktualizace indexů dočkáme přírůstku. Zda se tedy nově do indexů „PX“ nezahrnou například akcie CZG. Do indexu PX-GLOB se již dostaly, jejich váha zde aktuálně činí 1,06 %.

Short pozice na CETV

Závěrem ještě možno k zaniklým akciím CETV zmínit, že řada investorů do poslední chvíle v realizaci převzetí firmy evidentně nevěřila. Ukazují na to alespoň poslední zveřejněné údaje o short pozicích. Oproti stavu k 15. září sice došlo do konce minulého měsíce k poklesu short pozic o dalších 47 tisíc akcií, avšak nikoliv tedy na letošní minima. Nejméně totiž bylo „sázek na pokles“ v polovině dubna, kdy bylo short 657 tisíc akcií CETV. Ke konci září jich však bylo ještě 759 tisíc. Ve vztahu k celé emisi tedy 0,3 %. Pokud se vezme v úvahu podíl AT&T, resp. tedy ve vztahu k free floatu pak šlo hovořit ještě o více než 0,8 % emise...

Vývoj short pozic na akciích CETV od doby oznámení převzetí firmy (28.10.2019), resp. od 15.10.2019