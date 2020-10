Česká nanotechnologie pomáhá v Kanadě v boji proti emisím i šíření Covid-19

07.10.2020 / 19:40 | Aktualizováno: 14.10.2020 / 17:11

Velvyslanectví ČR v Ottawě si nechalo v rámci podpory českých nanotechnologií ošetřit budovu ambasády fotokatalytickým funkčním nátěrem FN NANO®, který pomáhá snižovat emise skleníkových plynů ale i zabraňovat šíření koronaviru Covid-19.

Velvyslanectví v Ottawě je po velvyslanectví v Londýně, Budapešti a Washingtonu dalším zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, který využil jedinečnou inovativní nanotechnologii, vyvinutou českou společností Advanced Materials JTJ, která prostřednictvím energie světla čistí ovzduší od škodlivin a potlačuje šíření nového typu koronaviru a všech ostatních virových a bakteriálních infekcí.

Zástupci výrobce české technologie pro Kanadu, společnosti FN NANO CANADA, aplikovali samočistící nátěr na fasádu velvyslanectví, která tak bude po mnoho let chráněná před usazováním prachu, sazí a dalších nečistot rozptýlených ve vzduchu. Takto ošetřené obvodové zdi budovy velvyslanectví dokážou s využitím slunečního záření čistit také vzduch od imisí výfukových plynů až osmi automobilů, tedy všech vozidel používaných zaměstnanci velvyslanectví. Díky nátěru FN NANO® je tak vyslanectví uhlíkově neutrální a pomáhá v boji s klimatickou změnou.

Velvyslanectví využilo možnosti a nechalo si speciální typ nátěru aplikovat i uvnitř budovy, a to na stěny vstupní místnosti konzulárního oddělení, kde žadatelé o nový pas či vízum čekají na vyřízení svých požadavků. Vytvořená nátěrová vrstva účinně zachytává na svém povrchu viry a bakterie unášené vzduchem a následně je velmi účinně eliminuje. Tím od nich zároveň čistí vzduch v místnosti. Tímto způsobem lze účinně a dlouhodobě zvýšit ochranu lidí v místnosti nejen proti přenosu koronaviru, který se vzduchem přenáší více, než se původně uvádělo, ale i jiných virových a bakteriálních nákaz.

Funkční nátěr FN NANO® je environmentálně i ekonomicky prospěšnou technologií, jejíž vlastnosti jsou ověřeny více než desetiletou praxí, během které jí byly ošetřeny miliony m2 ploch po celém světě. Zároveň je jen jednou z mnoha českých nanotechnologií, které dobývají svět a naplňují tak Inovační strategii ČR a její značku The Czech Republic: The Country For The Future.

Velvyslanectví v Ottawě je připraveno využít této příležitosti k rozšíření povědomí o českých nanotechnologiích mezi kanadskými partnery a představit technologii FN NANO® jako jedinečné řešení v boji proti současné pandemii a také jako jedno z řešení kanadských závazků v oblasti snižování emisí skleníkových plynů.

Jan Kubačka, ekonomický diplomat

Velvyslanectví ČR v Ottawě

