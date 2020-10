Nařízení pro cestující do Bavorska z Česka (15.10.2020)

Každý, kdo přijíždí do Německa a během posledních 14 dnů pobýval na území ČR, které je označeno za rizikovou oblast, je povinen se neprodleně odebrat do 14-denní karantény, nebo disponovat negativním výsledkem testu na SARS-CoV 2, který nebyl proveden dříve než 48 hodin před vstupem do Německa. Výsledky testů pořízených v ČR jsou v Německu akceptovány. Atest musí být v německém, či anglickém jazyce. Všem držitelům negativního testu doporučujeme jej po 14 dnů uchovat pro případnou namátkovou kontrolu ze strany německých orgánů.

Výše uvedené pravidlo je platné v celém Německu. Výjimky z povinné karantény nebo předložení negativního PCR testu stanoví každá spolková země, tedy i Bavorsko zvlášť ve vlastních nařízeních týkajících se karantény. Takovéto výjimky platí například v těchto případech:

Pro osoby, které Německem pouze projíždí, neplatí povinná karanténa ani povinnost předložit PCR test s negativním výsledkem, pokud Bavorsko bezprostředně opustí.

Pro nezbytně nutné a neodložitelné pracovní nebo zdravotní cesty.

Pro přeshraniční pohyb osob, zboží a nákladů z pracovních důvodů.

Pro osoby, které v rizikové oblasti pobývaly méně než 48 hodin, nebo mají jiný závažný důvod; patří sem zejména sociální aspekty jako například sdílené právo péče, návštěva životního partnera, který nežije ve společné domácnosti, naléhavé zdravotnické ošetření nebo pomoc či péče pro osoby vyžadující ochranu.

Pro osoby, kterým příslušná hygienická stanice, nebo okresní správní úřad v odůvodněných jednotlivých případech na žádost udělil osvobození.

V přiloženém dokumentu naleznete orientační český překlad klíčových pasáží bavorského Karanténního opatření. Německý originál naleznete zde.

Další výjimky doporučujeme ověřit u příslušných německých úřadů - viz odkazy v níže přiložené tabulce a na stránce velvyslanectví Německa v Praze.

UPOZORNĚNÍ - v příštích dnech, či týdnech se bude německá úprava měnit. Sledujte naše webové stránky. Výjimky budou definovány v nařízeních jednotlivých spolkových zemí (např. pendleři).

Výjimky v nařízeních jednotlivých spolkových zemí je možné nalézt pod odkazy níže v tabulce: