Aktuální podmínky pro cestování Belgie/ČR (14.10.2020)

14.10.2020 / 13:45 | Aktualizováno: 14.10.2020 / 15:11

Od 1. srpna musí cestující přijíždějící do Belgie vyplnit „Public Health Passenger Locator Form“. K 23. září od 16:00 je celá ČR z belgického pohledu "červenou zónou" . Belgie je na českém semaforu zelená. V Belgii je z hlediska prevence požadováno dodržování 6 základních pravidel individuálního chování, především dodržování osobního odstupu min. 1,5 m a povinnost nošení roušek. Vzhledem k nárůstu počtu nakažených COVID-19 byla v Belgii přijata dvojitá strategie, která zahrnuje zodpovědnost jak federálních, tak regionálních představitelů.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY A NÁVRAT DO ČESKÉ REPUBLIKY

Informace jsou pravidelně aktualizovány na stránkách MZV : Informace k cestám do zahraničí v souvislosti se šířením koronaviru ve světě

2. VSTUP NA ÚZEMÍ BELGIE

Občané a rezidenti Belgie, jiného státu EU, schengenského prostoru nebo Spojeného království a jejich rodinní příslušníci se mohou do Belgie vždy vrátit nebo sem přicestovat. Každý cestující musí před příjezdem do Belgie vyplnit formulář PLF.

Cestující vracející se z červených zón (ČR je od 23. září z belgického pohledu zařazena celá mezi "červené zóny") musí po svém příjezdu nastoupit do karantény a 5. den po příjezdu absolvovat povinné testování na území Belgie. Karanténa se nevztahuje na osoby cestující za nezbytným účelem, nicméně pouze v rámci a rozsahu činností úzce souvisejících s jejich funkcí. (Více viz bod 4)

Barevný systém pro cestování podle tzv. semaforu je průběžně aktualizován na stránkách belgického Ministerstva zahraničních věcí s ohledem na aktuální situaci v jednotlivých zemích (od 25. 9. 2020 formou interaktivní mapy): https://diplomatie.belgium.be/fr

3. TRANZIT

Pro tranzit se i nadále doporučuje volba pokud možno nejpřímější trasy při dodržování osobního odstupu v autě (necestují-li spolu v jednom vozidle osoby tzv. rozšířené sociální buňky) a potvrzení o tom, že zemí projíždíte pouze za účelem tranzitu.

Pokud cestou do Belgie pouze projíždíte přes červené zóny, tranzit všemi dopravními prostředky je možný bez následných podmínek a opatření po návratu.

Tranzit přes Německo - informace Velvyslanectví SRN v Praze

Informace k tranzitu přes Německo či další země naleznete v Rozcestníku MZV.

4. PŘÍJEZDOVÁ OPATŘENÍ (PLF FORM, KARANTÉNA, TEST)

ZCELA ZÁSADNÍ JE PŘED CESTOU DO BELGIE VYPLNĚNÍ PLF form

Každý cestující od věku 16 let, který přijíždí do Belgie, bez ohledu na to, jaký je jeho status, země původu, účel cesty nebo použité dopravní prostředky, musí 48 hodin před příjezdem vyplnit samostatný formulář PLF (Public Health Passenger Locator Form). Preferováno je vyplnění v online podobě: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form. Pouze děti do 16 let, které cestují s dospělou osobou, mohou být uvedeny na formuláři spolu s dospělým.

Není-li možné vyplnit PLF online, je možné ho stáhnout v PDF: https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Documents/BELGIUM_PassengerLocatorForm.PDF a odevzdat v den příjezdu příslušným orgánům podle toho, jak do Belgie přijedete. (Pokud přiletíte do Belgie letadlem (přicestujete lodí): Vytištěný formulář musí být vyplněn před nástupem na palubu a předložen dopravci. Při cestě ze země mimo schengenský prostor musí být formulář předložen pohraniční policii. Pokud vstoupíte do Belgie jiným způsobem (autobus, vlak, auto): V den svého příjezdu do Belgie musíte odeslat formulář na PLFBelgium@health.fgov.be)

Výjimka z povinnosti vyplnění PLF: osoby, které cestují jinak než letecky či lodí a jejichž pobyt v Belgii nepřesáhne 48 hodin v Belgii nebo kteří zůstali méně než 48 hodin mimo Belgii.

Ve formuláři uvede cestující podle skutečnosti mimo jiné informace o tom, ve kterém regionu/regionech pobýval 14 dní před příjezdem do Belgie a zároveň informaci o leteckém spoji či jiném způsobu dopravy. Od 1.10. je součástí PLF také autoevaluační dotazník. Po jeho vyplnění bude automaticky vypočítáno skóre za účelem vyhodnocení rizika, kterému byla osoba vystavena během cesty/pobytu v zahraničí, a vyhodnocení nutnosti podrobit se testu a karanténě.

Je nutné vyplnit celý formulář čitelně a pravdivě. V případě nevyplnění formuláře může být odmítnut vstup na území a zahájeno trestní řízení.

KARANTÉNA A TEST

Na základě poskytnutých informací v PLF form obdrží/neobdrží cestující z červené zóny prostřednictvím SMS kód k provedení testu a odkaz k registraci, který obsahuje rovněž základní informace ke karanténě a opatřením odkáže je na testovací centra v příslušném regionu: https://testcovid.be/ (Osoby, které nemají belgické národní číslo, budou vyzvány, aby si sjednaly termín testu telefonicky). Cestující, kteří obdrželi výše zmíněný aktivační kód za test zaplatí kolem 46,81 EUR (pokud však cestující má belgické zdravotní pojištění, test by měl být hrazen přímo pojišťovnou: https://www.info-coronavirus.be/en/testing/). Pokud bude pobyt cestujícího v Belgii kratší než 48 hodin, neobdrží žádnou SMS; nemusí do karantény ani na test. Vyžaduje se však odpovědné jednání, aby se předešlo zbytečným rizikům.

Asymptomatické osoby (které byly v kontaktu s infikovaným nebo přijíždějící z červené zóny) se mohou podrobit testu COVID nejdříve počínaje pátým dnem karantény. Je-li výsledek testu negativní, je karanténa ukončena (výsledek testu je k dispozici do 48 hodin); v karanténě je třeba setrvat do obdržení výsledků. V případě pozitivního výsledku je třeba zůstat v izolaci dalších 7 dní.

Povinnost podrobit se testu se nevztahuje pouze na případy, kdy nemusí být vyplněn PLF (= osoba byla v zahraničí méně než 48 hodin nebo bude v Belgii méně než 48 hodin a tím pádem neobdržela žádný aktivační SMS kód), resp. případy, kdy osoba vyplnila PLF formulář, jelikož cestovala letadlem či lodí, avšak v zahraničí byla méně než 48 hodin nebo bude v Belgii méně než 48 hodin (v takovém případě dotčená osoba v PLF zaškrtne variantu pobytu do 48 v zahraničí či Belgii a aktivační kód taktéž neobdrží). Test je možný od věku 2 let. U cestujících navracejících se z červených zón by ale podle rozhodnutí vlády neměly být testovány děti do 6 let, karanténa se vztahuje i na děti mladší 6 let. Z povinnosti podrobit se karanténě a testu může být vyňata osoba rovněž na základě vyplnění fakultativního autoevaluačního dotazníku týkajícího se rizika nakažení, který je součástí PLF.

Výjimky z karantény:

Karanténa a test je pravidlem pro VŠECHNA přicestování z červených zón (s výjimkou pobytu v zahraničí méně než 48 hodin nebo pobytu v Belgii méně než 48 hodin); dočasně se lze z povinnosti karantény vyvázat, jde-li o podstatný důvod nebo podstatnou činnost, nesnese-li věc odkladu. Pro jakoukoliv další činnost s takovou činností/důvodem nesouvisející musí osoba respektovat karanténu.

Například:

a) zahraniční student může před zahájením studia zůstat v karanténě; osoba cestující na pohřeb může jít na pohřební obřad, ale musí zůstat v karanténě po zbytek svého pobytu. Při těchto činnostech, kdy dočasně osoba není v karanténě, musí pečlivě respektovat všechna ochranná opatření.

Pokud pobyt cestujícího v Belgii trvá kratší dobu než karanténní období, může dotyčný opustit zemi v plánovaném termínu (aniž by dokončil karanténu).

Kompletní přehled stávajících opatření: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/.

6. OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ BELGIE

V Belgii je z hlediska prevence požadováno dodržování 6 základních pravidel individuálního chování, především dodržování osobního odstupu min. 1,5 m od osob, které nejsou členy stejné domácnosti, či tzv. sociální buňky, povinnost nošení roušek a pokud možno upřednostňování práce z domova. Vzhledem k nárůstu počtu nakažených COVID-19 byla v Belgii přijata strategie, která zahrnuje zodpovědnost jak federálních, tak regionálních představitelů.

1) Hygienická opatření zůstávají zásadní (časté mytí rukou, používání desinfekčního gelu, v případě nemoci kontaktovat lékaře telefonicky a zůstat v maximální míře doma, povinnost nošení roušky...)

2) Outdoorové aktivity by měly být pokud možno upřednostňovány. Popřípadě musí být interiér dostatečně větraný;

3) Zvláštní zřetel musí být věnován osobám rizikových skupin vůči nimž je nutné aplikovat další preventivní opatření;

4) Dodržování bezpečnostní vzdálenosti zůstává v platnosti s výjimkou osob v jedné domácnosti, dětí do 12 let a osob, s nimiž máme bližší kontakt v rámci tzv. sociální buňky. Dne 9. 10. snižuje se počet osob tzv. sociální buňky z 5 osob na 3 kontakty dotyčné osoby;

5) Setkání soukromé nebo rodinné povahy jsou od 9. 10. omezena na maximálně 4 osoby (nepočítají se děti do 12 let). Snížení platí rovněž pro neorganizovaná soukromá setkání a pro počet zákazníků u stolu v barech a kavárnách (výjimkou jsou domácnosti čítající více jak 4 osoby), přičemž v restauracích zůstávají pravidla nezměněna. Počet osob, které se mohou veřejně shromažďovat je od 1. 9. 2020 stanoven na 200 osob uvnitř a 400 venku. U akcí pořádaných profesionály (večírky, svatby) není stanoveno žádné omezení co do počtu účastníků. Je však nutné dodržovat pravidla pro sektor pohostinství a respektovat pravidlo max. 10 osob u stolu. Veřejné akce jsou povoleny pouze za předpokladu respektování přísných pravidel (viz www.covideventriskmodel.be).

6) Důrazně se doporučuje upřednostňování práce z domova

Roušky:

Platí povinnost nošení roušek (nebo jiné alternativy umožňující zakrytí úst a nosu) v hromadné dopravě (MHD, zastávky, nádraží, letiště apod.) pro osoby od 12 let. Roušku je potřeba nosit i tam, kde nelze dodržet vzdálenost 1,5 m (při určitých druzích pracovních činností; ve většině veřejných, uzavřených prostor jako jsou obchody, nákupní centra, kina, muzea, knihovny, herny, soudní budovy, veřejné budovy v částech přístupných veřejnosti, v pohostinství s výjímkou u stolu atd… , na frekventovaných místech jako tržiště, nákupní ulice, apod.) a dalších místech určených obecním úřadem. Povinnost roušky neplatí pro děti mladší 12 let. O dalších místech může být rozhodnuto obcí.

Nákupy a pohostinství:

Všechny obchody jsou otevřené včetně venkovních tržišť. V odvětví pohostinství je nutné, aby zákazníci (alespoň jeden host za skupinu) zanechali své kontaktní údaje, kterými mohou být pouze telefonní číslo nebo email za účelem případného trasování; údaje musí být uchovány po dobu 14 dní a potí zničeny; odmítne-li osoba údaje poskytnout, nebude do zařízení vpuštěna. Do restaurací a kaváren je možné chodit pouze se členy jedné domácnosti nebo s členy vlastní sociální buňky. Byly posíleny policejní kontroly sociálního distancování a pořádání nepovolených oslav. Noční obchody/Večerky musí zavírat nejpozději ve 22:00. Kavárny ve 23:00. V Bruselu jsou od 8. 10. 2020 po dobu jednoho měsíce uzavřeny všechny bary a kavárny (restaurace zůstávají otevřené), zároveň platí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti.

Trasování:

K 30. září je spuštěna trasovací mobilní aplikace CoronaAlert: https://coronalert.be/en/

Testování:

V případě příznaků by se měl pacient okamžitě izolovat po dobu 7 dnů a kontaktovat svého lékaře, aby mohl co nejrychleji absolvovat test. V případě negativního výsledku může pacient opustit karanténu, jakmile to jeho zdravotní situace dovolí. V případě pozitivního testu je karanténa prodloužena. Karanténa a testy jsou v kompetenci belgických místních úřadů (obcí a regionů), proto je třeba ověřit vždy aktuální pravidla v místě bydliště v Belgii. Specifika platných pravidel pro každý region/jazykové společenství lze nalézt na následujících odkazech:

Valonsko

Vlámsko

Brusel hlavní město

germanofonní společenství

Kompletní přehled stávajících opatření: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/.

7. DOPRAVA

K cestám mezi Belgií a ČR je možné využít mezinárodní jízdenku Českých drah (nejrychlejší spoj +- 11hod).

Od 15. 6. zahajuje provoz v obou směrech obvyklá autobusová linka RegioJet, od 18. 6. Flixbus z Prahy do Bruselu a od 19. 6. opačným směrem.

Provoz na bruselském letišti Zaventem je v omezené kapacitě obnoven. Za současných okolností je vstup na terminál povolen pouze cestujícím, zaměstnancům letiště a osobám, které potřebují vyřídit změnu letenky na přepážce. Doprovázet cestujícího do odletové haly nebo vyzvednout cestujícího v příletové hale není prozatím možné (nejedná-li se o osobu vyžadující speciální asistenci).

Stále dochází k častým změnám v letecké dopravě, aktuálně je rušena řada letů na lince Brusel-Praha (v obou směrech).

Informace k létání z Belgie: https://www.brusselsairport.be/en/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/your-travel-options

Letecká společnost Brussels Airlines aktuálně ruší letecké operace mezi Bruselem a Prahou v 1. polovině října. Znovuobnovení leteckých spojů na této lince je předpokládáno od 19.10. 2020.

Czech Airlines plánuje zahájit letecké spoje na lince Praha - Brusel k 17.12.2020.

Společnost Ryanair, která operuje lety mezi Charleroi a Prahou obnovila provoz ze 40 % od 1. srpna (aktuálně nabízí lety v pátek a v neděli).

*Nabídka spojů se může lišit od výše uvedeného, konzultujte laskavě přímo stránky dopravce.

8. DOPORUČENÍ

Důrazně upozorňujeme na to, že v Belgii mohou být v různých částech odlišná restriktivní opatření, která se mohou rychle měnit (například lokální omezení pohybu nebo povinnost nošení roušky v určité zóně). Ve vlastním zájmu proto důrazně doporučujeme zkontrolovat omezení regionů a měst, kam budete cestovat, jelikož nařizování lokálních opatření mají ve své pravomoci. Nedodržení karantény nebo jiných opatření může být pokutováno až do částky 4.000 EUR či odnětím svobody na dobu až šesti měsíců.

Pojištění:

V případě onemocnění je třeba telefonicky kontaktovat obvodního lékaře. V případě reálného podezření z nákazy COVID-19 budete testováni. V případě pozitivního testu budou zmapovány a vyhledávány Vaše blízké kontakty za účelem zamezení dalšího šíření infekční nemoci.

Před jakoukoliv cestou doporučujeme kontaktovat zdravotní pojišťovnu a ověřit si, zda všeobecné či sjednané cestovní pojištění pokrývá případné náklady spojené s nečekanou karanténou nebo léčbou COVID-19 a repatriací. Pokud nikoliv, pak doporučujeme sjednání dostačujícího připojištění.

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/index_cs.htm

https://www.kancelarzp.cz/cs/2-uncategorised/596-hrazen%C3%AD-l%C3%A9%C4%8Dby-v-zahrani%C4%8D%C3%AD-v-souvislosti-s-koronavirem

9. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

informace pro DIPLOMATICKÉ MISE viz podrobně na webu MZV Belgie: https://diplomatie.belgium.be/en/services/protocol/covid-19

Public Health Passenger Locator Form: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form

Interaktivní mapa MZV BE: https://diplomatie.belgium.be/en

Informace k opatřením, karanténě a cestování: https://www.info-coronavirus.be/en/

Pokud máte doplňující dotazy týkající se formuláře, testování a povinnosti karantény v Belgii, kontaktujte belgické Ministerstvo zdravotnictví na čísle 0800 14 689 nebo e-mailem na adresu info.coronavirus@health.fgov.be Pro Vaše doplňující dotazy k cestování lze v pracovní dny od 9:00-17:00 kontaktovat informační linku belgického MZV: +32 (0)2 501 4000 (v NL/AJ a

WANDA - Institut pro studium tropických nemocí

SCIENSANO - institut zdraví

EPISTAT - Detailní statistiky

Velvyslanectví Belgie v Praze

https://reopen.europa.eu/cs/map/BEL

Průběžně sledujte aktualizované informace o cestování MZV:

Rozcestník informací k cestování

Zasílání novinek emailem

Registrace v systému DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí)

Situace se neustále mění, proto doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva vnitra ČR, které jsou průběžně aktualizovány.