Analytici zhoršili o 1procentní bod odhady vývoje ekonomiky v Německu v tomto a příštím roce

Analytici German Institute for Economic Research (DIW Berlin) a Ifo Institute v pravidelné revizi upgradovali své odhady pro vývoj německé ekonomiky . Odhady se zhoršily o 1 procentní bod pro tento i příští rok. Letos by měl německý HDP klesnout o 5,4% (předchozí odhad -4,2%). V roce příštím by měla největší evropská ekonomika růst o 4,7% (předchozí odhad +5,8%). Pro rok 2022 analytici odhadují zpomalení růstu na 2,7%.Snížení odhadů navazuje na pesimističtější náhled na proces oživení ekonomiky . Podstatná část jarního propadu už byla urovnána, ale zbylé oživení směrem k normálu bude obtížnější. Německo stejně jako většina evropských zemí čelí druhé vlně koronavirové pandemie. V tomto ohledu si vede o poznání lépe, než většina dalších hlavních unijních zemí.Sektory pohostinství a turismu jsou pod velkým tlakem, ekonomické oživení do značné míry táhne export . Produkční kapacity se blíží úrovni cca 1% pod předkrizovou úrovní.Odhaduje se, že do poloviny roku německá ekonomika ztratila cca 820 000 pracovních míst . Od poloviny roku se situace na pracovním trhu začala opětovně zlepšovat. Předkrizové úrovně by mohlo být dosaženo někdy kolem poloviny roku 2022 . Celková míra nezaměstnanosti by letos a příští rok mohla dosáhnout úrovně 5,9% se zlepšením směrem k 5,5% v roce 2022 Jednoznačně největším rizikovým faktorem pro odhady je stále nejasný vývoj koronavirové pandemi v zemi, ale i ve světě.