Americké prezidentské volby za dveřmi. Kam se podívá žlutý kov?

Čtyři roky uběhly jako voda a za dveřmi je jedna z nejočekávanějších události tohoto roku. Řeč je samozřejmě o amerických prezidentských volbách, na které se upírají zraky celého světa, jelikož jde o událost, která bude formovat další vývoj v největší ekonomice na příští 4 roky a bude rovněž ovlivňovat dění, které přesahuje hranice USA, tedy celosvětové. Začátkem listopadu rozhodnou američtí voliči, zda ponechají v bílém domě stávajícího prezidenta za republikány Donalda Trumpa a nebo půjdou cestou změny a vystřídá jej bývalý americký viceprezident za vlády Baracka Obamy, demokrat Joe Biden.

Tyto prezidentské volby se pravděpodobně zařadí k těm nejočekávanějším, nejsledovanějším a nejnapínavějším v historii USA. Dnešní svět svádí tvrdý boj s koronavirem, který se počátkem roku 2020 začal šířit z Číny do celého světa a zasáhl jej velmi tvrdě. Jedná se o jednu z největších krizí, která se kdy objevila. Zdravotní krize se přelila v krizi ekonomickou a dá se říci, že nyní se "válčí" na dvou frontách. První fronta je stále boj s virem, druhá fronta bojem proti ekonomickým dopadům. Celý svět hledá řešení, jak se z této krize dostat. Rovněž ani USA nebyly ušetřeny a pociťují tvrdé dopady. V zemi stále roste podíl nakažených, ekonomika se propadá, dluhy a nezaměstnanost rostou atd.

To vše bude formovat americké prezidentské volby a napětí s blížícím se datem bude narůstat. Za pár týdnu voliči rozhodnou o dalším směřování své země. Podle nejnovějších průzkumů ze začátku října, vede Joe Biden nad svým rivalem Trumpem o cca 10 %, podle dalšího průzkumu, který zveřejnil deník The Wall Street Journal a televize NBC je náskok dokonce 14 %. Vypadá to tedy, že se Bílý dům může začátkem listopadu přebarvit z republikánské červené na modrou demokratickou. Nicméně, zatím není nic rozhodnuto. Vzpomeňme si na poslední prezidentské volby, kdy Hillary Clintonová dostala více hlasů, nicméně vyhrál Donald Trump, jelikož získal více volitelů. Tedy nehraje se o konkrétní hlasy voličů, ale volitelů a pokud daný kandidát získá nadpoloviční většinu tedy 270 z 538, tak vyhraje, i když může mít soupeř více hlasů od občanů.

Na výsledek voleb rovněž netrpělivě čekají investoři napříč všemi trhy. A pokládají si otázku, jak zareagují trhy a rovněž drahé kovy na opětovné zvolení Donalda Trumpa či Joe Bidena. Před volbami se předpokládá nárůst investic do drahých kovů, jelikož investoři budou stále více v očekávání, jak volby dopadnou a bude převládat větší míra nejistoty. V tomto případě se pozornost zaměří k investování do bezpečných uložišť, jako je právě žlutý kov. Celý svět je nyní z důvodu aktuální situace v nejistotě a bude následovat další milník, který ovlivní investorské chování. Je těžké říci, jak tyto volby dopadnou, jak se vítěz nebo poražený zachová, to vše může ovlivnit vývoj ceny drahých kovů a na to si budeme muset ještě chvíli počkat.

Pohled zpět:

Pokud se podíváme na rok 2016, kdy 8. listopadu proběhly prezidentské volby a vyhrál Trump, zjistíme, že ještě na počátku ledna 2016 se cena zlata pohybovala kolem úrovně 1 060 USD / Oz, následně v červenci 2016 se dostala až na úroveň cca 1 366 USD / Oz, v červnu rovněž proběhlo referendum ve Velké Británii o vystoupení z EU. Kolem 4. listopadu bylo zlato na úrovni cca 1 300 USD / Oz. Následně ve chvíli zvolení Donalda Trumpa cena zlata vzrostla o cca 5 % a zamířila vzhůru k úrovni cca 1 338 USD, pak zkorigovala k úrovni cca 1 300 USD. Po uklidnění na trzích cena začala významněji klesat a na konci roku 2016 jsme se pohybovali kolem cca 1 150 USD / Oz.



Před volbami v listopadu 2016 byly předpoklady, že pro růst ceny zlata by bylo lepší zvolení Trumpa než Clintonové, jinak řečeno, zlatější by byl Donald Trump. Za vlády Donalda Trumpa se předpokládalo, že cena zlata překoná úroveň až 1 850 USD / 1 Oz. To se vyplnilo a cena zlata se letos dostala až k úrovni cca 2 075 USD. Samozřejmě, bylo to způsobeno mnoha faktory. Tedy za vlády Donalda Trumpa vzrostla cena zlata z cca 1 338 USD (po zvolení) na dnešních (6.10.2020) cca 1 910 USD, tedy o cca 42,7 %.



Nizozemská státní banka ABN AMRO mapovala cenové zhodnocení nebo pokles zlata za období každého prezidenta od Geralda Forda. Podle jejího výzkumu byly největší kurzové zisky zlata připsány za vlády J. Cartera (+338,5 %), následoval G. W. Bush (+223,9 %) a nakonec B. Obama (+89,9 %).



Americké prezidentské volby historicky ovlivňují další směřování ekonomiky USA, což se následně projevuje na trzích. Nicméně nelze přesně říci, jak se změní cena zlata, když vyhraje republikán nebo demokrat. V následující tabulce je zobrazena reakce zlata během volebního období.

Prezidentské volby USA 2020, jak výsledek může ovlivnit cenu zlata a kdo by byl "lepší" pro žlutý kov?

Výhra Donalda Trumpa: Pro růst ceny žlutého kovu by mohly hrát faktory, jako určité zklamání z prohry Joe Bidena, který zatím výrazně vede a tedy zvýšení nejistoty, kam se bude země dále ubírat. Jak bude Donald Trump schopen překonat nynější krizi, kterou z počátku zlehčoval, nejen tedy zdravotní, ale i ekonomickou, růst napětí ve společnosti, protesty atd. Tedy zvyšující se napětí, nejistota, to vše může podporovat růst ceny zlata v druhém mandátu Trumpa. Naopak, trhy již nemusí zareagovat prudce, jelikož již 4 roky znají jeho styl vlády a ví, co od něj do určité míry mohou očekávat. Tedy prvotní šok nemusí být nijak velký a cena zlata se nemusí příliš pohnout.

Výhra Joe Bidena, může přinést větší uklidnění trhům a tedy cena zlata může reagovat minimálně, možná i určitou korekcí směrem dolů. Signál pro trhy, že se situace může uklidnit příchodem někoho jiného, možná více čitelného a předvídatelného. Nicméně, pokud by došlo k vítězství Bidena, nastala by situace, kdy by měli demokraté moc nad Bílým domem a rovněž převahu ve sněmovně reprezentantů, což by podle různých analýz bylo spíše hnacím impulsem pro růst žlutého kovu.

Větší riziko spatřuji v tom, pokud by současný prezident prohrál a nechtěl by uznat výsledky voleb nebo by volby skončily velmi těsným rozdílem. Ať už z důvodu korespondenčního hlasování, určité manipulace apod. Tím, že by nechtěl předat moc, vyvolal by větší růst napětí, nejistotu a to by se pak mohlo projevit ve výraznějším růstu ceny zlata. Inaugurace nového prezidenta probíhá pravidelně a to k 20. lednu následujícího roku po zvolení. Tedy následující 3 měsíce by mohly být velmi nejisté, pokud tedy budou výsledky těsné nebo je Donald Trump neuzná. Tento výsledek by mohl zlato posunout výrazněji nahoru.

Samozřejmě, nikdo neví, co se stane a americké prezidentské volby jsou jen kapkou v moři problémů, kterým dnešní svět čelí. Faktorů, které ovlivňují cenu drahých kovů je nespočet a krátkodobé hledisko nehraje téměř žádnou roli. Výkyvy jsou neustále, ale až dlouhodobý trend ukazuje tu pravou funkci kovů. Rovněž se nyní musíme podívat, jak se trhy v této krizové době chovají. Vidíme velkou volatilitu na všech frontách, nejen, že padají akcie, ale následují je i kovy. Investoři vybírají zisky, přesouvají své bohatství atd., což se pak promítá na dané volatilitě. Nicméně, hlavní je dlouhodobý pohled a pravá funkce kovů - nikoliv spekulace, ale uchovatel hodnoty v čase.