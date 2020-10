Koronavirus zbořil historický rekord v objemu přenesených dat

Rekordní z pohledu využívání internetu v domácnostech však nebyl pouze konec března, ale celý přelom jara a léta. V období od března do května společnost zaznamenala exponenciální nárůst spotřeby dat. Masivní toky dat analytici připisují vyhlášení nouzového stavu , jenž trval od 12. března do 17. května. „Spotřeba významně rostla napříč celým segmentem klientů, našlo se však i několik „superuživatelů“, kteří během špičky přenášeli až stovky Mb/s. Díky investicím do vlastní robustní optické sítě, při jejímž budování zohledňujeme lokální specifika, jsme i rapidní nárůst datové poptávky zvládli bez problémů. Ověřili jsme si, že jsme připraveni do budoucna i na mnohem vyšší zájem o data,“ dodává Michal Rašovský.