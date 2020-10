V Británii roste tlak na vyhlášení všeobecného "mini lockdownu" = uzávěře na 2-3 týdny

V Británii narůstá s podporou vědeckých kapacit přesvědčení či názorový směr, že pro zvládnutí stále se zhoršující koronavirové krize by bylo vhodné vyhlásit krátkodobé 2-3týdenní celonárodní " lockdown ". Takový názor již před několika týdny prosazoval hlavní vědecký poradce.Zmínění "mini lockdown " by se neměl týkat škol , spíše by se měl zaměřit na omezení cestování a maximálně přesunout pracovní zapojení na práci z domova. Omezen by měl být styk mezi rodinami, restaurace a bary by měly být zcela uzavřeny.Tlaky na vyhlášení obecného "mini lockdownu " rostou také v souvislosti s tím, že některé části Británie jsou fakticky ve stavu klasického lockdownu s výraznými společenskými a také ekonomickými omezeními.Británie má třetí největší počty nakažených Evropě hned za Francií a Španělskem . V Británii se doposud nakazilo přes 637 700 lidí při 43 000 úmrtích. Za poslední týden se průměrný denní přírůstek pohybuje těsně pod 15 000 případy oproti necelým 12 000 v minulém týdnu.