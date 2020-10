Přeshraniční pohyb zboží do Itálie zůstává bez omezení

03.06.2020 / 13:18 | Aktualizováno: 14.10.2020 / 11:37

Přeshraniční pohyb zboží do Itálie byl po dobu pandemie bez omezení a zůstává tedy volný i od 3. června, kdy se otevřely regiony a hranice Itálie. Řidiči nákladních vozidel jsou povinni i nadále dodržovat sanitárně bezpečnostní opatření proti šíření viru Covid-19 či omezení, která se mohou lišit podle regionů. Při manipulaci s nákladem a v uzavřených prostorách musí do odvolání používat roušky, je nařízen odstup jednoho metru při komunikaci s dalšími osobami. Do vybavení vozu byly zařazeny gumové rukavice a antibakteriální gel. Přepravní doklady by měly být v elektronické podobě.

Kamiónová přeprava na území Itálie o italských svátcích a v neděli je povolena na základě nařízení Ministerstva dopravy Itálie až do odvolání.