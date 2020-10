Obchod se Slovenskem v souvislosti s koronavirem - přehled opatření (14.10.2020)

14.10.2020 / 12:30 | Aktualizováno: 14.10.2020 / 12:14

Níže uvádíme aktuální stav a přehled opatření na Slovensku v souvislosti s koronavirem, který má vliv na obchod s ČR.

Tarifní a netarifní bariéry

Nejsou.

Logistika

Zákaz jízdy nákladních vozidel platí v neděli a ve státní svátek od 00 hod. do 22 hod. podle zákona o silničním provozu, Výjimku ze zákona povoluje Prezídium Policejního sboru SR. Případná povolení jízdy nákladních vozidel v neděli a ve státní svátek jsou většinou vyhlašována na poslední chvíli. Doporučujeme proto pravidelně sledovat webovou stránku Ministerstva vnitra SR http://www.minv.sk/.

Od 18. 9. 2020 se musí řidiči nákladní dopravy překračující hranici Slovenské republiky prokázat potvrzením od zaměstnavatele ve státním jazyku Slovenské republiky nebo osvědčením pro pracovníky v mezinárodní dopravě, jehož vzor je uvedený v příloze č. 3 oznámení Evropské komise o uplatňování zelených jízdních pruhů - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0324(01)&from=SK.

Otevřené hraniční přechody

S ČR jsou otevřené všechny pozemní hraniční přechody.

Vládní opatření na podporu ekonomiky

1) Dočasný kurzarbeit - příspěvek pro firmy a živnostníky na udržení zaměstnanosti ve výši 80 % průměrné mzdy zaměstnance, maximálně 880 eur. Platnost opatření do 31. 12. 2020.

2) Příspěvek zaměstnavatelům (firmy včetně OSVČ) na mzdu zaměstnance, pokud jim kvůli pandemii Covid-19 klesly tržby (meziročně či meziměsíčně) následovně: ≥ 20 % (příspěvek 180 euro), ≥ 40 % (300 euro), ≥ 60 % (420 euro), ≥ 80 % (540 euro). Platnost opatření do 31. 12. 2020.

3) Odklad placení odvodů na sociální pojištění za zaměstnavatele a OSVČ za březen, květen, červen a červenec 2020 do 31. 12. 2020 při poklesu tržeb o více než 40 %.

4) Odpuštění placení odvodů na sociální pojištění za zaměstnavatele a OSVČ za duben 2020, pokud měly v dubnu 2020 uzavřenou alespoň jednu provozovnu minimálně 15 kalendářních dnů, například na základě opatření Úřadu veřejného zdravotnictví SR.

5) Antikorona záruka 1 - záruky komerčním bankám na Slovensku prostřednictvím státní společnosti Slovak Investment Holding (SIH) na poskytování zvýhodněných překlenovacích úvěrů malým a středním firmám (MSP). Cílem je udržení zaměstnanosti v MSP. Maximální výše úvěru je 1,2 mil. eur. Splatnost úvěru 4 roky včetně 12-měsíčního odkladu splátek jistiny i úroku.

Antikorona záruka 2 - záruky komerčním bankám na Slovensku prostřednictvím státní společnosti Slovak Investment Holding (SIH) na poskytování zvýhodněných překlenovacích úvěrů firmám. Cílem je udržení zaměstnanosti. SIH přebírá záruky do výše 90 % úvěru. Maximální výše úvěru je 2 mil. eur. Splatnost úvěru 2-6 let včetně 12-měsíčního odkladu splátek jistiny i úroků. Maximální úroková sazba pro mikropodniky je 3,9 % a pro ostatní podniky 1,9 %.

6) Zaměstnanci v karanténě a rodiče ošetřující dítě (OČR) dostávají 55 % hrubé mzdy.

7) Odklad placení záloh na daň z příjmů při poklesu tržeb o více než 40 %.

8) Možnost započtení dosud neuplatněné ztráty z podnikání od roku 2014 najednou v daňovém přiznání za rok 2019.

9) Odklad splátek úvěrů a lízingových splátek pro OSVČ, malé a střední firmy, domácnosti až o 9 měsíců.

10) Poskytnutí státních záruk za úvěry pro malé a střední firmy i OSVČ od státních bank - Slovenská záruční a rozvojová banka (SZRB) a Eximbanka. Úvěry od SZRB ve výši 10 - 350 tis. eur a od Eximbanky 100 - 500 tis. eur. Splatnost úvěru 3 roky. Záruky za úvěry poskytuje Ministerstvo financí SR do výšky 80 % zůstatku jistiny úvěru.

11) Poskytnutí peněz od státu na nájem v provozovnách zavřených rozhodnutím Úřadu veřejného zdravotnictví SR (odhadovaná suma 200 mil. eur). Podpora státu na nájemné činí maximálně 50 %. Pokud pronajímatel odpustí nájemci nižší procento z nájmu (např. 30 %), dostane od státu podporu také 30 % a rozdíl zaplatí nájemce během 4 let.

12) Zrušení povinnosti bank a poboček zahraničních bank na Slovensku platit zvláštní bankovní odvod (od 1.7.2020).

Ekonomická predikce

Ministerstvo financí SR - aktuální prognóza ze dne 22. 9. 2020 odhaduje letošní poklesd HDP o 6,7 %. O práci letos přijde podle odhadu 38 tis. lidí. Ekonomická aktivita se zčásti obnoví ve druhé polovině letošního roku, a to zejména díky exportně orientovanému průmyslu. V roce 2021 bude oživení pokračovat a růst HDP dosáhne 5,5 %. Rizikem vývoje je opětovné rozšíření nákazy a omezení ekonomické aktivity. Předkrizovou úroveň by mohla ekonomika dosáhnout na konci roku 2021. Ve střednědobém horizontu by ekonomiku mohly podpořit investice z Fondu obnovy a rozvoje EU. V letech 2022-2024 z fondu Slovensko utratí 1 mld. eur na tvorbu a udržení pracovních míst a 4,8 mld. eur na investice ve veřejném sektoru.

Národní banka Slovenska - aktuální prognóza ze dne 30. 9. 2020 odhaduje letošní pokles HDP o 8,2 %. V roce 2021 by měla slovenská ekonomika růst o 5,6 % a v roce 2022 o 4,2 %.

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Publikacie/PREDIK/2020/protected/P3Q-2020zhrnutie.pdf

Ministerstvo financí SR představilo dne 14. 10. 2020 návrh státního rozpočtu na nejbližší roky. Deficit veřejných financí by měl v roce 2021 dosáhnout 7,44 % HDP a klesnout z odhadovaných 9,68 % HDP v letošním roce. Deficit by se měl postupně snižovat v dalších letech na 6,18 % v roce 2022 a 5,72 % v roce 2023. Hrubý veřejný dluh by se měl v roce 2021 vyšplhat na 65 % HDP, přičemž v roce 2019 činil 48 % HDP.

Autor: Jaroslav Remeš - ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Bratislavě