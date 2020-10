Povodeň zasáhla Moravu! Přesune se i na sever

Výstraha před povodněmi na východě území se potvrdila. Na mnoha místech je vyhlášen nejvyšší stupeň povodňové aktivity, a to třetí. Nejhorší situace je na řekách Moravě, Bečvě, Svratce, Sázavě, postupně i na tocích Liberecka. Platí to i pro menší přítoky vyjmenovaných řek. Pršet ještě bude dneska, zítra už jen místy. Určitě se objeví přechodné vybřežení řek a rozlití vody do údolních niv. Neměly by se objevit katastrofické povodně, rozhodně jde ale o letošní nejhorší situaci. Sledujte hladiny toků a aktuální informace. Povodňové ohrožení totiž zapadá v informacích až za COVID-19.

Zdroj obrázku s přehledem situace na tocích: ČHMÚ.