Rodiče dětí školou povinných už dnes mohou čerpat nové krizové ošetřovné, které však není tak velkorysé jako to jarní. A také zatím není určeno pro OSVČ, ale pouze pro zaměstnance

Nárok na ošetřovné nyní mají pouze rodiče dětí do 10 let věku, zatímco na jaře to bylo do 13 let. Rozhodující je přitom věk dítěte k datu podání žádosti o ošetřovné . Na rozdíl od jara nyní ošetřovné činí pouze 60 procent denního vyměřovacího, minimálně však 400 korun denně (vyměřovacím základem je v případě zaměstnance měsíční hrubá mzda násobená dvanácti, přičemž výsledek tohoto součinu se dělí počtem dní v roce, tedy 365). Ke snížení procentního podílu dochází i proto, aby ti z rodičů, kteří pracují jako sestřičky nebo jiný zdravotní personál, nezůstávaly v přílišné míře doma, neboť pak by tím spíše hrozilo přehlcení nemocnic z důvodu nedostatku personálu.