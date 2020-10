10.h - US futures indikují mírně pozitivní úvod řádného obchodování. V čele očekávání jsou další výsledky za 3Q

US akciové indexové futures při evropském ránu indikují mírně pozitivní vstup do zámořského řádného obchodování v řádu růstu o několik málo desetin procenta.Investoři sledují další vývoj vyjednávání o fiskálním podpůrném balíku, vývoj koronavirové epidemie a nově také zahájenou výsledkovou sezónu za 3Q roku.Jednání o podpůrném balíku nejspíše směřují k projednání a schvalování dílčí pomoci v Senátu , který je kontrolován Republikány. Senát chce podpořit pracující Američany prostřednictvím podpory pro menší podniky a podnikatele.Výsledkový kolotoč včera roztočily banky JPMorgan a Citigroup a společnosti Delta Airlines a J&J. Dnes jsou na řadě Bank of America, Wells Fargo a Goldman Sachs v doprovodu firem jako UnitedHealth a United Airlines US trhům se zatím v říjnu celkem daří. Prestižní DJIA roste zatím o cca 3%, širší S&P 500 posiluje o více jak 4% a technologický Nasdaq o více jak 6%.Podle komentářů nyní trhy jedou na vlně očekávání relativně klidného průběhu voleb , velkého fiskálního stimulu, který bude po nich následovat a nalezení covidové vakcíny