Čerpání úvěrů COVID nadále velmi chabé

Čerpání úvěrů COVID III a COVID Plus (neboli COVID EGAP) je podle včerejších čísel ČNB nadále velmi chabé. Aktuální čerpání v objemu lehce přes 10 miliard korun představuje méně než 3 % původně předpokládaného objemu.Lze to brát buď jako zprávu dobrou ( firmy jsou na tom s likviditou dobře), nebo špatnou ( úvěry COVID III a COVID Plus jsou tak špatně konstruované, že jsou pro firmy s likviditními problémy nevyužitelné). Vzhledem k tomu, že od skončení moratoria na insolvence (na konci srpna) uplynul už více než měsíc, aniž bychom sledovali nějakou masivní vlnu firemních krachů, je slabé čerpání úvěrů COVID III a COVID Plus asi spíše dobrou zprávou.Michal Skořepa