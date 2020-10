Výhled MMF pro Česko je i po zhoršení pořád optimistický

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



V souvislosti s pravidelným každoročním podzimním setkáním představitelů členských zemí Mezinárodního měnového fondu (IMF) vydala tato instituce pod názvem World Economic Outlook - Autumn 2020 svou novou prognózu.V ní obsažený výhled růstu HDP letos a příští rok konkrétně v Česku je -6,5 % a 5,1 %. Druhé uvedené číslo je zřetelně pod 7,5 %, které Česku pro příští rok IMF prognózoval v dubnu. I po tomto zhoršení jde ale o prognózu z pohledu analytického týmu České spořitelny velmi optimistickou:Náš dosavadní výhled (z léta) mluvil pro rok 2021 o růstu 4,5 %, ale ve světle aktuálního šířením koronaviru motivovaného utahování restrikcí se posouváme k hodnotě kolem 4 % (viz avízo ve včerejším Ranním restartu kolegy Jiřího Polanského). A to už nemluvím o prognóze nezaměstnanosti : IMF nám věští 3,1 % pro letošek a 3,4 % pro příští rok. My to příští rok vidíme spíš na 5 %, možná i výš.