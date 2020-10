Apple odkryl novou generaci iPhonů: zpátky ke hranatosti, ale hlavně do 5G

Americká technologická společnost Apple představila novou generaci svých chytrých telefonů iPhone. Oznámila, že všechny přístroje z nové řady iPhone 12 budou schopny využívat mobilní sítě páté generace (5G). Cena základního modelu iPhone 12 s úhlopříčkou 6,1 palce (15,5 centimetru) bude v České republice začínat od 24.990 Kč. Firma nabídne rovněž verze mini, Pro a Pro Max. Obchodování na Wall Street Apple včera zakončil o 3 % níže.



"Dnešek je pro iPhone začátkem nové éry," prohlásil na prezentaci šéf podniku Tim Cook. Předobjednávky na přístroje iPhone 12 a iPhone 12 Pro bude možné podávat již od tohoto pátku, samotný prodej firma zahájí o týden později. U přístrojů iPhone 12 mini a iPhone 12 Pro Max začnou předobjednávky až 6. listopadu a prodej o týden později.



Cena verze mini s úhlopříčkou 5,4 palce (13,7 centimetru) bude začínat od 21.990 Kč . Verze Pro se bude prodávat od 29.990 Kč a verze Pro Max od 33.990 Kč . Verze Pro má stejnou úhlopříčku jako základní varianta, zatímco úhlopříčka verze Pro Max činí 6,7 palce (17 centimetrů). Pro Max se tak stává doposud největším telefonem od firmy Analytička Katy Hubertyová ze společnosti Morgan Stanley minulý týden předpověděla, že Apple by v letošním roce mohl prodat rekordních 240 milionů iPhonů, a to mimo jiné díky zájmu o 5G Analytik Jake Dollarhide ze společnosti Longbow Asset Management nicméně upozorňuje, že na poptávku po iPhonech by v letošní předvánoční sezoně mohla mít negativní vliv pandemie covidu-19. "Domnívám se, že o těchto Vánocích bude prodej iPhonů obtížnější," uvedl.