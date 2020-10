V Česku máme za sebou další den, kdy počet nově nakažených zlomil hranici 8000. - Ranní glosa: Nová tvrdá opatření zastaví v Česku post-pandemické oživení

V Česku máme za sebou další den, kdy počet nově nakažených zlomil hranici 8000.

V Česku máme za sebou další den, kdy počet nově nakažených zlomil hranici 8000. To podtrhuje vážnost situace, na druhé straně to již není nic překvapivého. Exponenciální nákaza má svou logiku a je pravděpodobné, že denní přírůstky nakažených v nejbližších dnech dál porostou a překonají hranici 10 tisíc (za předpokladu funkčního testování ). Kvůli tomu dnes startuje sada nových vládních opatření . Od dnešního dne jsou všechny restaurace uzavřeny, všechny školy přecházejí na on-line výuku, nesmí se pořádat žádné sportovní utkání a shromažďování osob nesmí přesáhnout 6 lidí. Ačkoliv výše uvedená opatření jsou velmi tvrdá a zasáhnou domácí ekonomiku (především sektor služeb), tak je třeba vidět, že nejsou tak striktní jako během první pandemie vlny na jaře či například jako v současném Izraeli (jehož pandemie ČR částečně následuje). Na druhou stranu oproti jaru jsme pandemii nechali rozběhnout do větších obrátek a je možné, že opatření proto budou muset být v platnosti delší dobu. Dnešní restrikce mají v České republice zůstat v platnosti minimálně do 3. listopadu, kdy má být v zemi ukončen nouzový stav . Nicméně vláda dala najevo, že k rozvolnění restriktivních opatření dojde jen za předpokladu, že se během následujících 14 dní podaří snížit reprodukční pandemické číslo R ze současné hodnoty 1,5 na 0,8. A to není vůbec jisté. I když vláda pro nejvíce postižená odvětví pravděpodobně připraví podpůrné programy, podobné mimořádné stimuly jako na jaře lze čekat jen stěží. Navíc skončila mimořádná právní ochrana pro dlužníky skrze “Lex Covid” a během října a listopadu skončí mimořádná moratoria umožňující dlužníkům odložit splátky úvěrů finančním institucím – to se přitom týká více než 14 % všech úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům. Delší trvání opatření a nižší vládní podpora tak budou pro ekonomiku na konci roku 2020 problémem, který přeruší startující post-pandemické oživení. Slabý čtvrtý kvartál může ČNB vracet na cestu alternativního scénáře, ve kterém koruna může být daleko slabší a měnové podmínky uvolněnější.