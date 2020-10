Míří snad již akcie EMH na pražskou burzu? V Londýně na novém „maximu“

Akcie australské společnosti European Metals Holdings (EMH) v úterý na své domovské burze prorazily dřívější letošní maxima a vystoupaly tak již nejvýše od února 2018. Obdobný vývoj zaznamenaly na duálním trhu v Londýně, kde tradičně zaznamenávají výraznější investorskou aktivitu a jsou zde tedy vlastně na hlavním trhu. Včera zde poskočily nejsilněji od úvodu září, resp. o výrazných téměř 7,5 % na 25,25 GBp. Trh tím aktuálně oceňuje firmu na 40,5 mil. GBP, tedy v přepočtu na zhruba 1,2 mld. Kč.

Jak známo hlavním aktivem EMH je podíl v české společnosti Geomet, která drží práva k těžbě na Cínovci. Letos v dubnu se však firma části podílu v Geometu díky navýšení kapitálu vzdala, resp. stala se jen 49 % minoritním akcionářem. Rozhodující slovo získal polostátní ČEZ, který majoritní podíl získal za celkem 29,1 mil. EUR. Dané vložené prostředky přitom mají především sloužit na další investice vedoucích k možné těžbě ať už hlavně lithia, dále pak také především cínu a wolframu, na které je ložisko rovněž vydatné.

Akcie EMH se v březnu v době pandemie rovněž svezly na pesimistické vlně, když se v Londýně obchodovaly i pod hranicí 9 GBp. Od té doby tedy již přidaly zhruba 180 %, od počátku roku lze pak jejich výkonnost stanovit na více než 60 %. Impulsů, potažmo zpráv mají každopádně letos investoři k titulu nadprůměrné množství.

Zmínit například lze, že v polovině července EMH zveřejnila zájem zalistovat akcie také přímo v ČR, resp. tedy na pražské burze, se kterou měla vstoupit v jednání. Zda by se jednalo rovnou o nabídku nových akcií, nebylo jasné. Firma v tu dobu zároveň odtajnila uzavření výrazné dohody firmou SMS Group. Německá firma má vlastně přijít s kompletním technologickým zajištěním celého těžebního procesu na Cínovci. Tedy nejenom na vydobytí rudy, ale na její zpracování až do požadovaných konečných koncentrátů produktů. A v tomto ohledu stanovit konečnou cenu za celou technologii na klíč.

Jak by mohl příp. vypadat celý areál, naznačuje níže obrázek prezentovaný zmiňovanou SMS Group





Zhruba ještě měsíc předtím zveřejnil Pavol Krúpa (Krupa Global Investments a.s.), coby více než procentní akcionář EMH, společně s dalšími partnery vlastně neregulatorním způsobem výzvu na tendr až 29,9 % akcií EMH za kurz 15,50 GBp. Sama společnost následně před tendrem akcionáře varovala. Krúpa s tendrem evidentně neuspěl, resp. regulatorní hlášení o případném navýšení podílu nad hranici 3 % nepřišlo.

30. listopadu valná hromada

Každopádně co stojí za zmiňovaným posledním růstem, můžeme jen spekulovat. Například v srpnu došlo na získání dalšího předběžného povolení k těžbě od státních úřadů. Na konci září pak firma zveřejnila Výroční zprávu k fiskálnímu roku, tedy k letošnímu 30. červnu. A v minulém týdnu pak v návaznosti pozvánku na valnou hromadu, která se má uskutečnit na konci listopadu.

Kurzový impuls pak v posledních dnech mohl především přijít i po setkání vybraných hostů minulou středu přímo na Cínovci, kde evidentně Geomet pokračuj v průzkumných vrtech.

Tak jako tak, každopádně zainteresovanost na těžbě na Cínovci se na každou akcii EMH přitom stále snižuje. Ať už postupným vydáváním nových akcií EMH, jejichž počet se tak za poslední 4 roky téměř již zdvojnásobil (na 160,5 mil.), tak především zmiňované vlastně „zbavení“ se zhruba poloviny podílu v hlavním aktivu – firmě Geomet.

Nicméně finanční náročnost rozjetí celého projektu asi potřebovala partnera. Když například šéf EMH na podzim 2017 na tiskové konferenci obhajoval celý projekt, zmiňoval náklady na vybudování daného technologického celku na 400 mil. USD.

Vedle toho připomenout výrazné „politické šachy“, které se poslední roky okolo celé věci odehrávají a které jsou dosud také výrazným faktorem. Připomeňme, jak před posledními parlamentními volbami Andrej Babiš a KSČM obviňovali sociální demokraty, že připustili „krádež“ českého lithia. Kdyby se přitom politicky zainteresovaní obecně zamysleli, jaké přínosy má pro domácí ekonomiku těžba jen jiných nerostných surovin (uhlí, vápenec, kámen, ...) ze strany celé řady soukromých subjektů... A i pokud by právě těžba na Cínovci klidně byla plně v rukou jen soukromých subjektů, jaké by to vzhledem ke konsekvencím stejně celkově mohlo České republice přinést pozitiva (zaměstnanost, odvody, daně z příjmů, DPH, atd.).

Rozvoj elektromobility je přitom díky i právě politickým rozhodnutím navíc jasný. A i jistě přes příchod nových technologií, které budou založeny na jiných materiálech, poptávka po lithiu dle všeho hned tak nezanikne…

Závěrem možno ještě zmínit, že zájem ať už o lithium či třeba přímo výrobce baterií podporuje tržní vývoj. Například v srpnu již každé 10 auto prodané v Evropě bylo elektrické, resp. alespoň hybrid.