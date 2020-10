Wall Street 13.10. - akciové trhy poprvé po 4 růstech poklesly včetně Nasdaqu. Vliv měly koronavirové, stimulační a firemní výsledkové zprávy

US akciové trhy dnes oslabovaly včetně technologií . Pokles byl prvním po 4 dnech růstu. Investoři se věnovali především zprávám o dalším vývoji koronavirové epidemie v zemi a ve světě a zprávám ohledně problémů při testování covidových vakcín z dílny Johnson&Johnson a Eli Lilly. Velký vliv měl také výkop výsledkového kolotoče za 3Q roku.Prestižní DJIA oslabil o 0,6% stejně jako širší S&P 500 Technologický Nasdaq nakonec neudržel lehce pozitivní ladění z většiny dne a ve finále mírně poklesl.Společnosti Johnson&Johnson a Eli Lilly dnes separátně oznámily, že pozastavují testy svých chystaných vakcín z důvodů zdravotních komplikací účastníků testů Akcie obou firem klesly o více jak 2%.Ohledně stále probíhajícího vyjednávání o podobě a rozsahu druhého podpůrného fiskálního balíku uvedla mluvčí Sněmovny Nancy Pelosiová, že poslední vládní návrhy nenesou dostatečné návrhy v oblasti zdravotní péče. Lídr senátní republikánské majority Mitch McConnell naproti tomu uvedl, že legislativci by příští týden mohli hlasovat o menším respektive dílčím stimulačním balíčku.Výkop výsledkového kolotoče za 3Q přišel ze strany velkých bank a firem BlackRock, J&J a Delta Airlines. Výsledky J&J překonaly odhady a vedení navíc vylepšilo svůj výhled. Pozitivně vyzněly také výsledky Výsledky Delty zahrály na opačnou strunu. Bankovní reporty byly vnímány rozporuplně. Například JPMorgan sice výsledky překonala odhady, ale zároveň vedení prodloužilo moratorium na odkup vlastních akcií až do konce tohoto roku. Apple dnes představil nové 5G iPhony. Akcie firmy po včerejším silném růstu o více jak 6% dnes oslabily o 2,7%.