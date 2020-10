Společnost Johnson & Johnson pozastavuje vývoj vakcíny proti koronaviru

"Akcie Johnson & Johnson klesají, protože společnost pozastavila testování vakcíny proti koronaviru na lidech. Bohužel, jeden z účastníků testování náhle onemocněl," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Poté, co jeden z účastníků klinické studie sloužící k vývoji vakcíny proti onemocnění COVID-19 onemocněl, zastavila společnost Johnson & Johnson testování na lidech. Tím se oddálí vznik vakcíny, do které se vkládaly naděje, že by mohla sloužit jako jeden z hlavních nástrojů proti šíření koronaviru.

Rozhodnutí společnosti Johnson & Johnson přichází zhruba měsíc poté, co společnost AstraZeneca pozastavila pokusy se svou experimentální vakcínou proti koronaviru. Ta byla založena na podobné technologii jako vakcína Johnson & Johnson a vedla k ochrnutí účastníka testů.

Vakcíny Johnson & Johnson a AstraZeneca vychází z neškodného modifikovaného viru (adenoviru), který dává pokyn lidským buňkám produkovat vakcinační proteiny. Do této technologie se vkládají velké naděje. Obě zmíněné společnosti jsou navíc zapojeny do amerického vládního programu Operation Warp Speed ​​na podporu vývoje vakcín.