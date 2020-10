Akcie spoločnosti Apple sa obchodujú v zelených číslach pred predstavením nového Iphonu

Akcie spoločnosti Apple (AAPL.US) sa dostali do zelených čísel pred dnešným predstavením nového Iphonu. Očakáva sa, že nové zariadenie sa bude volať iPhone 12 a bude obsahovať bezdrôtové pripojenie 5G. Spoločnosť Apple navyše môže predstaviť niektoré z prvých dizajnových zmien od vydania iPhone X, ktorý bol uvedený na trh v roku 2017. Spoločnosť zatiaľ nezverejnila ani cenu, ani dátum vydania zariadenia. Akcia sa má začať o 19:00 a bude sa konať online prostredníctvom webových stránok spoločnosti Apple.

Investori spoločnosti Apple (AAPL.US) budú venovať pozornosť kľúčovým udalostiam naplánovaným na dnešný deň, pretože spoločnosť by sa mohla zamerať na superrýchlu technológiu 5G (za predpokladu, že nový iPhone túto funkciu má). Býci sa snažia znovu získať kontrolu nad trhom pred predstavením produktu. Oblasť na úrovni 118 dolárov zostáva kľúčovou úrovňou podpory, ak by sa nálada mala opäť zhoršiť. Zdroj: xStation5