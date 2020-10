WTO: EU má právo na dodatečné tarify vůči US zboží za 4 mld. USD ve sporu kolem Boeingu a Airbusu

Podle agenturních zpráv EU vyhrála dlouholetý spor u WTO a má právo uvalit dodatečné tarify na americké zboží v hodnotě 4 mld. USD oproti podpoře poskytované americkou vládou výrobci letadel Boeing formou tarifů vůči evropskému Airbusu Podle komentářů by mohl takový verdikt vést k růstu trans-atlantického napětí a to jen 3 týdny před US prezidentskými volbami . Jiný tábor míní, že takové rozhodnutí podpoří možnou dohodu v rámci 16letého sporu.