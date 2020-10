Američané si zahrávají, zatímco Čína jede

Z dlouhodobého hlediska nejde jen o to, jak se bude vyvíjet pandemie, ale i o počet dlouhodobě nezaměstnaných. Současná míra nezaměstnanosti pohybující se kolem 8 % je sice ve srovnání s tím, kde jsme byli během období uzavření ekonomiky, hezká. Obecně jde ale stále o velmi vysoké číslo, se kterým „není radno si hrát tím, že stáhneme fiskální podporu“. Pro Bloomberg Finance to uvedla Ellen Zentner, která je hlavní ekonomkou pro americkou ekonomiku v Morgan Stanley.



Ekonomka ovšem dodala, že pokud fiskální stimulace nakonec schválena nebude, dojde k prudkému zpomalení, ale nepůjde o žádný armagedon. Poukázala v této souvislosti i na to, že vládní podpora skončila v červenci, ale spotřebitelská důvěra v srpnu vzrostla. Významnou roli totiž podle ní hraje i to, jak v předchozích měsících vzrostly úspory domácností. Na druhou stranu nicméně ekonomka s ohledem na to, jak se vyvíjí diskuse ohledně další stimulace, výrazně snížila očekávaný růst ve čtvrtém čtvrtletí.





Jak bude vypadat začátek příštího roku? Do značné míry bude záležet na tom, jak bezpečně se ze zdravotního hlediska budou cítit domácnosti a jak se budou chovat. Co se týče možného vítězství demokratů v blížících se volbách , ekonomka míní, že by přineslo celkový růst zdanění. Nicméně u nižších příjmových skupin by v rámci snahy o zmenšení příjmové nerovnosti daňová zátěž klesala a rostly by příjmy. A jelikož má tato skupina lidí větší sklon k výdajům, ekonomiku by nová daňová politika podpořila, protože chování lidí s nižšími příjmy by více než eliminovalo efekt vyšší daňové zátěže u bohatších.Zentner se domnívá, že další pokles nezaměstnanosti již nebude ani zdaleka tak rychlý jako doposud. Naopak je pravděpodobné, že míra nezaměstnanosti se již výrazněji nepohne, ale dost záleží na zmíněné další fiskální stimulaci. Ta sice „není řešením na všechno, rozhodujícím faktorem stále zůstává covid “. Ovšem akademické studie podle ekonomky celkem jasně ukazují, že čím pomaleji se ekonomika z propadu dostává, o to výraznější jsou jizvy, které propad zanechává. Takže Zentner na závěr rozhovoru pro Bloomberg zopakovala to, co zaznělo na začátku: Americká vláda by si neměla „zahrávat“ a otálet s dalším fiskálním balíčkem.Na Bloomberg Finance hovořil i Raymond Yeung, který působí jako hlavní ekonom pro Čínu ve společnosti Australia & New Zealand Banking Group. Podle jeho názoru poslední data z Číny potvrzují, že oživení její ekonomiky postupuje. Podle jeho projekcí tak dosáhne letošní růst 2,1 % a čínské hospodářství bude v čele globálního oživení. Yeung se domnívá, že poptávka domácností má v Číně další prostor pro růst kvůli tomu, jak byla v minulých měsících utlumena. I pandemická čísla jsou v Číně nyní pozitivní.Ekonom se domnívá, že ať již vyhraje americké prezidentské volby kdokoliv, zůstane otázkou, zda se budou americká a čínská ekonomika dál oddělovat. Již nyní probíhá deglobalizace a s ní podle ekonoma bude pravděpodobně souviset dedolarizace. Spojené státy trpí chronickými obchodními deficity , které jsou spojené s dominantní pozicí dolaru ve světové ekonomice . Budou tak sílit tlaky na to, aby vznikl nový mezinárodní platební systém. Ten by měl fungovat tak, aby snižoval geopolitické tenze a vyhovoval všem stranám.Zdroj: Bloomberg Finance