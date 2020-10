Bloomberg: Evropská zelená revoluce by mohla pomoci také euru

Evropa je na dobré cestě stát se světovým lídrem ve vydávání zelených dluhopisů a jedním z beneficientů tohoto vývoje by mohlo být euro. Myslí si to společnost Standard Bank, podle které by během příštího roku měla evropská měna posílit k hranici 1,30 dolaru za euro.

Zhodnocování evropské měny by měl pohánět plán Evropské Unie na prodej zelených dluhopisů o objemu 225 miliard euro, který je součástí fondu na ozdravení evropské ekonomiky po epidemii koronaviru. Nové dluhopisy by podle Standard Bank mohly využít rapidně rostoucí poptávky investorů po aktivech šetrných k životnímu prostředí a přilákat výrazný příliv kapitálu do společné evropské měny.

„Myslíme si, že pokud je země, nebo region, skutečně schopna razit cestu v tomto typu investic, mohla by se s tím svézt také její měna,“ říká ve své zprávě Steve Barrow, šéf forexové strategie Standard Bank. „Naproti tomu, ti, kteří v tomto ohledu zaostanou, by mohli být trhem opomenuti, nejen co se týče aktiv typu ESG ale také ve smyslu síly jejich měn,“ myslí si Barrow.

Plánovaný fond obnovy EU už nyní měně regionu pomáhá, euro směřuje k prvním ročnímu posílení za poslední tři roky. Evropská měna letos vůči dolaru získala 5,1 % a pohybuje se v okolí 1,179 dolaru za euro.

Prodej zelených evropských dluhopisů sice nezačne dříve než na začátku příštího roku, Evropská Unie ale již začala s nabídkou „sociálních dluhopisů“ na podporu zaměstnanosti v zemích Unie. Některé z členských zemí pak již produkty udržitelného finančnictví začaly, Německo prodalo svou první emisi zelených dluhopisů minulý měsíc.

Spojené státy naopak co se týče udržitelných finančních produktů zaostávají. Ani případné vítězství demokratického prezidentského kandidáta Joe Bidena, který volá po uvolnění až 2 bilionů dolarů na financování zdrojů čisté energie, nemusí podle analytiků Standard bank na zmenšení evropského náskoku stačit. „EU svými zelenými dluhopisy obsaženými ve fondu obnovy poněkud vypálila americký rybník,“ uzavírá Barrow.

Zdroj: Bloomberg