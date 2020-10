Čína - vývoz v září těsně pod odhady trhu, ale dovozy vysoko nad odhady s růstem o 13,2%

Celkový čínský vývoz do USA za 9M rostl meziročně o 1,8% na 2,18 biliónu juanů při růstu dovozu o 2,8% na 640.86 mld. juanů = cca 95 mld. USD











Podle čínského celního úřadu tamní vývoz v září rostl v dolarovém vyjádření o 9,9% oproti trhem očekávanému růstu o 10%.Dovoz stoupl o 13,2% oproti trhem očekávanému růstu o 0,3%.V juanovém vyjádření byly objemy vývozu i dovozu v září rekordní.Za celý 3Q pak čínský vývoz rostl meziročně o 10,2% na 5 biliónů juanů (742,9 mld. USD ) při růstu dovozu o 4,3% na 3,88 biliónu juanů.Příznivý vývoj vývozu ovlivnila v posledních měsících především silná poptávka po zdravotnickém materiálu.Přebytek obchodní bilance s USA v září poklesl o cca 10% na 30,75 mld. USD . Od začátku roku pak přebytek dosahuje úrovně 218,57 mld. USD Vývoz čínských zemědělských produktů do USA za 9M rostl meziročně o 44,4% na 91,39 mld. juanů. zdravotního materiálu do USA za 9M stoupl meziročně o 32,4% na 20,13 ml. juanů. Vývoz mobilních telefonů poklesl o 3,4% na 128,69 mld. juanů.Podle lednové obchodní dohody by měla Čína nakoupit během 2 let US zemědělské produkty nejméně za 200 mld. USD nad úrovně z roku 2017. Podle odhadů by pro splnění takového závazku měla Čína do konce roku nakoupit americké zboží za cca 172,7 mld. USD