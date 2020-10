Informace k cestám do zahraničí - cestování do Etiopie, Džibutska, Jižního Súdánu, Somálska, Komor a Seychel

24.04.2020 / 12:55 | Aktualizováno: 13.10.2020 / 09:18

Velvyslanectví ČR v Addis Abebě si níže dovoluje informovat o podmínkách případného vstupu do zemí působnosti zastupitelského úřadu, tj. Etiopie, Džibutska, Jižního Súdánu, Somálska, Komor a Seychel. Upozorňujeme, že podmínky pro vstup na území zmiňovaných států se můžou rychle změnit v závislosti na aktuální epidemiologické situaci.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Informace o podmínkách vycestování z ČR jsou publikované na webu MZV ČR nebo MV ČR.



2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Etiopie: Vstup na území Etiopie a tranzit je pro české občany možný přes mezinárodní letiště Bole v Addis Abebě. Blížší informace ke karanténním opatřením naleznete v bodu 4.

Džibutsko: Vstup na území Džibutska je pro české občany možný. Je nutné absolvovat test na Covid-19 při příletu na letišti Djibouti-Ambouli, blíže v bodu 4.

Jižní Súdán: Vstup na území Jižního Súdánu je pro české občany možný přes mezinárodní letiště v Jubě. Je nutné předložit negativní test na Covid-19, blíže v bodu 4.

Somálsko: Vstup na území Somálska, včetně autonomního regionu Somaliland, je pro české občany možný. Bližší informace k nutnosti negativního testu na Covid-19 a karanténním opatřením naleznete v bodu 4.

Komory: Mezinárodní letiště v Moroni otevřelo 7. září 2020 pro běžný komerční provoz. Vstup občanů ČR na území Komorského svazu je možný. Je nutné předložit negativní test na Covid-19, blíže v bodu 4.

Seychely: Mezinárodní letiště Mahé je otevřené pro běžný komerční provoz, vstup občanům ČR na území Seychelské republiky však není umožněn. Seychelská vláda pravidelně aktualizuje seznam zemí s nízkým rizikem nákazy, jejichž občané mohou na Seychely přicestovat. Česká republika na něm aktuálně nefiguruje. K poslední revizi seznamu došlo 1. října 2020.



3. DOPRAVA:

Etiopie: Pro cesty do Etiopie je možné využít spoje Ethiopian Airlines z řady evropských měst (Frankfurt, Londýn, Paříž, Vídeň, Brusel a další). Rovněž byly obnoveny lety Turkish Airlines, Emirates, Qatar Airways, Egyptair a Kenya Airways.

Džibutsko: Pro cesty do Džibutska je možné využít spoje Ethiopian Airlines, Turkish Airlines, Qatar Airways a flyDubai.

Jižní Súdán: Pro cesty do Jižního Súdánu je možné využít spoje Ethiopian Airlines.

Somálsko: Pro cesty do Somálska (Mogadišo a Garowe), resp. Somalilandu (Hargeisa) je možné využít spoje Ethiopian Airlines, příp. Kenya Airways.

Komory: Letiště v Moroni je otevřeno pro běžný provoz, vzhledem k nízké poptávce však dochází k častému rušení letů.

Seychely: Mezinárodní letiště Mahé je otevřeno pro běžný komerční provoz. Občané ČR však zatím na Seychely cestovat nemohou.



4. OPATŘENÍ:

Etiopie: Všichni cestující nad 10 let věku musí ještě před nástupem na let do Etiopie předložit negativní PCR test na SARS-CoV-2 test ne starší než 5 dnů. U cestujících mladších 12 let není negativní PCR test vyžadován. Test je potřeba mít s sebou vytištěný (elektronická podoba není přijímána) a následně ho předložit i po příletu na mezinárodní letiště Bole v Addis Abebě. Absolvovat PCR test až na letišti Bole již není možné. Test na protilátky (tzv. rychlotest) není etiopskými úřady akceptovaný.

Tato opatření se nevztahují na tranzitující cestující, pokud mají návazný let během následujících 24 hodin.

Cestujícím do Etiopie s negativním PCR testem je po příletu nařízena povinná 7-denní karanténa na vlastní náklady. Cestující je povinen oznámit přesnou adresu domácí karantény a telefonní číslo pro kontrolu ze strany místních orgánů. Držitelé diplomatických a služebních pasů (národní, OSN, Africká Unie) mohou přicestovat bez PCR testu, jen pro ně pak platí 14-denní domácí karanténa. Cestovaní bez negativního PCR testu důrazně nedoporučujeme.

Karanténa se nevztahuje na tranzitující cestující, pokud mají návazný let během následujících 24 hodin.

Džibutsko: Cestující je povinen se podrobit PCR testu po příletu přímo na letišti Djibouti-Ambouli. Náklady za provedení testu 30,- USD nese cestující, který musí vyčkat na letišti 1-2 hodiny na výsledek. V případě pozitivního výsledku je cestující převezen do karanténního zařízení na dobu 14 dnů (náklady nese cestující). V případě negativního výsledku nejsou vyžadována další karanténní opatření. Všichni cestující do Džibuti musí povinně nosit roušku.

Jižní Súdán: Cestující je povinen předložit při příletu do Juby negativní výsledek PCR testu na SARS-CoV-2 ne starší než 96 hodin. Následuje 14 denní domácí karanténa (případně v hotelu v Jubě) na náklady cestujícího. Na letišti v Jubě je nutné nosit roušku a rukavice. Výjimku z nutnosti předložit negativní PCR test mají čeští občané jihosúdánského původu.

Somálsko: Při příletu do Mogadišu nebo Garowe je nutné předložit negativní PCR test na SARS-CoV-2, který není starší než 72 hodin při zahájení cesty. Při příletu do Hargeisy na území autonomního regionu Somaliland je předložit negativní PCR test ne staší než 4 dny před odletem do Somalilandu. Pokud cestující přiletí bez negativního testu, je povinen se podrobit 14 denní karanténě na své vlastní náklady a rovněž uhradit náklady spojené s laboratorním PCR testem na SARS-CoV-2 po příletu.

Komory: Cestující je povinen předložit negativní PCR test na SARS-CoV-2, který není starší než 72 hodin před zahájením cesty. Přílet bez negativního PCR testu není možný, cestující bude deportován. Po příletu je nutné vyplnit zdravotní formulář.

Seychely: Vstup na území Seychelské republiky je umožněn pouze občanům ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, který pravidelně zveřejňuje Department of Health. Česká republika na seznamu není. Zvláštní režim platí pro české občany, kteří jsou držiteli dlouhodobého oprávnění k pobytu na Seychelách (rezidenti).



5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Etiopie: Ministry of Health, Džibutsko: Ministere de la Santé, Jižní Súdán: Ministry of Health, Somálsko: Ministry of Health, Komory: Ministere de la Santé, de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Promotion du Genre, Seychely: Department of Health

MZV ČR i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.