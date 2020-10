Vycestování z České republiky a vstup do Litevské republiky

Od 12. 10. 2020 platí pro vstup do Litevské republiky nová pravidla.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY

Souhrnná informace o podmínkách vycestování z ČR je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

2. VSTUP NA ÚZEMÍ LITVY

Od 12. 10. 2020 mohou občané států EU a osoby v nich legálně pobývající mohou vstoupit do Litvy za těchto podmínek:

- byla zrušena povinnost předložit při vstupu do Litvy negativní test na COVID-19 ne starší než 72 hodin;

- pokud je v daném státě počet nakažených onemocněním COVID-19 na 100 000 obyvatel za posledních 14 dnů vyšší o 10 % než v Litvě (kde k 12. 10. 2020 dosahuje 55,7), což je případ ČR, musí cestovatelé z těchto států podstoupit 14denní karanténu, kterou lze zkrátit na 10 dnů v případě negativního testu na COVID-19 provedeného ne dříve než osmý den od začátku karantény na náklady cestovatele v Litvě. Žádost o zkrácení karantény se podává po vykonání testu na formuláři, který naleznete zde;

- pokud je v daném státě počet nakažených onemocněním COVID-19 na 100 000 obyvatel za posledních 14 dnů nižší, než je uvedeno v předchozím bodě, mohou cestovatelé z těchto států vstoupit do Litvy bez podmínek.

Každý cestující přijíždějící do Litvy prostředky hromadné přepravy se musí před odjezdem zaregistrovat na webových stránkách litevského Národního centra veřejného zdraví nebo Ministerstva zdravotnictví (jde o identický formulář) a obdržené potvrzení - tzv. QR kód – předložit při nástupu do letadla, trajektu, autobusu nebo vlaku.

Cestující přijíždějící do Litvy za účelem pobytu (neplatí pro tranzit) autem, se musí zaregistrovat na webových stránkách litevského Národního centra veřejného zdraví nebo Ministerstva zdravotnictví (jde o identický formulář) do 12 hodin od vstupu do země.

Tranzit je povolen jen pro návrat přes Litvu do ČR, v ostatních případech je třeba předložit litevským orgánům před cestou prostřednictvím Velvyslanectví ČR ve Vilniusu odůvodněnou žádost o výjimku a vyčkat na výsledek řízení (trvá až 7 dnů). V žádosti je třeba uvést jméno a příjmení cestovatele/ů, číslo cestovního dokladu, druh vozidla, SPZ vozidla, den/dny a (rámcově) čas překročení litevských hranic, názvy hraničních přechodů a přiložit sken dokumentů prokazujících účel tranzitu. Podmínky vstupu do Litvy a tranzitu jsou souhrnně uvedené na webu Ministerstva zahraničních věcí Litevské republiky zde. Pro tranzit neplatí podmínka registrace na webových stránkách Národního centra veřejného zdraví. Podmínkou je rychlý průjezd Litvou bez zbytečných zastávek a bez noclehu.

3. DOPRAVA

Průběžně se obnovují pravidelná mezinárodní letecká spojení z Vilnisu, Kaunasu a Palangy, aktuální přehled mezinárodních letů z/do Vilniusu můžete najít zde. Nadále funguje oboustranně trajekt Klajpeda (Litva) – Kiel (Německo). Přejezd litevsko-polských a litevsko-lotyšských hranic po silnici je možný přes všechny hraniční přechody.

4. OPATŘENÍ

Karanténní opatření v případě, že se návštěvník z ČR setká během svého pobytu v Litvě s osobou nakaženou COVID-19 nebo v Litvě koronavirem onemocní nebo je karanténa pro cestovatele z ČR povinná na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví Litevské republiky:

- karanténu lze trávit v ubytovacím zařízení, izolace jinde se nevyžaduje;

- během karantény si cizinec hradí náklady na ubytování a stravu sám;

- v případě onemocnění hospitalizace není nutná, pokud se nemocný cítí dobře, o příp. hospitalizaci rozhodne lékař.

Nošení roušek je povinné ve všech vnitřních prostorách a veřejné dopravě.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zdravotnictví Litevské republiky: www.sam.lrv.lt

Národní centrum veřejného zdraví (např. kontakty na odběrová testovací místa): www.nvsc.lrv.lt