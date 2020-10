Výsledkovou sezónu za 3Q v USA dnes začnou velké banky a J&J

Česká spořitelna je bankou s nejdelší tradicí na českém trhu. Téměř 200 let tvoří jeden ze základních pilířů českého bankovního systému. V současnosti poskytuje služby pro přibližně 4,7 milionu klientů. Od roku 2000 je součástí nadnárodní finanční skupiny Erste Group Bank.



Více informací na: www.csas.cz

Mimo to dnes americké banky zahájí další výsledkovou sezónu. U JPMorgan (+1,2%) se meziročně očekává nižší zisk o 25%, zejména kvůli nižším úrokovým sazbám a slabší poptávce po úvěrech . Meziročně lepší by měl být naopak výsledek z operací na kapitálovém trhu . Hlavním bodem ve výsledcích ale bude vývoj objemu nesplacených úvěrů , resp. jaká část úvěrového portfolia je v prodlení. Dále výsledky zveřejní také Citigroup (+2,1%).Spolu s bankami zveřejní své výsledky také Johnson & Johnson (+0,6%), kde ve středu pozornosti budou informace ohledně vývoje vakcíny . Ta by měla být již v poslední fázi testování . Sledované také budou údaje o prodeji zdravotnického vybavení a přípravků k léčbě rakoviny.Marek Dongres