Vládní omezení BUDOU mít negativní dopady na ekonomickou aktivitu v ČR

V pondělí večer česká vláda schválila novou sadu opatření , která vstoupí v platnost od půlnoci ve středu 14. října a budou v platnosti alespoň do 3. listopadu, kdy končí nouzový stav . Vláda rozhodla, že od středy 14. října budou zavřeny všechny restaurace a bary, platí zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti a setkání více jak 6 lidí, zavírají se všechny školy roušky budou povinné i na zastávkách veřejné dopravy . Tyto opatření doplňují již dříve schválené omezení (zrušení kulturních a sportovních akcí, omezený provoz veřejných úřadů apod.). V souhrnu tyto omezení budou mít výrazně negativní dopad na ekonomickou aktivitu v ČR, hlavně ve službách. Situaci zhoršuje fakt, že podobné opatření přijímají i další země v Evropě . Na druhou stranu, na rozdíl od jara tentokrát opatření nejsou zatím tak plošná, netýkají se celé Evropy , nezavírají se hranice a neměly by mít tedy tak negativní dopad jako ve 2Q. Ovšem pro postižené sektory to může mít i tvrdší dopad, protože již došlo k vyčerpání předchozích rezerv v systému, pokud tam byly.V ČR poslední dny přibývá nových případů Covid-19 vysokým tempem – průměrně 5,1 tis denně. V současnosti aktivních případů v ČR je přes 62 tis. Rychle narůstá počet hospitalizovaných osob, v sobotu 11. října dosáhl 2146 osob (nárůst o 904 osob za 7 dní) a z toho 426 osob má těžký průběh, tj. jsou na přístrojích.