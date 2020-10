Poslední zprávy z rubriky Investice:

Od středy 14. října dojde na území České republiky k dalšímu zpřísnění protiepidemických opatření . Jejich rozsah schválila vláda Andreje Babiše na jednání v pondělí 12. října 2020 . Rozhodla rovněž, že ze státních rezerv uvolní 190 000 respirátorů typu FFP2 a milion roušek pro těžce hendikepované osoby, a schválila také uvolnění až 205 milionů korun na nákup remdesiviru

Vláda po celodenním jednání s odborníky, sociálními partnery i zástupci opozice odsouhlasila nová krizová opatření, kterými chce zvrátit nepříznivý vývoj pandemie nemoci covid-19. „V podstatě od rána jsme diskutovali ta opatření, o kterých jsme rozhodli, a jsme si vědomi toho, že máme jeden pokus. Jeden pokus, který musí být úspěšný. Úspěšný v tom, abychom i tentokrát nárůst epidemie zvládli,“ uvedl premiér Andrej Babiš.

Od středy nebude možné na jednom místě, ať už venku či uvnitř, organizovaně či nikoli, až na přesně specifikované výjimky se shromáždit v počtu více než šest osob. Do restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení nebudou smět chodit zákazníci, bude možné je obsloužit pouze přes výdejní okénko, ale jen do 20. hodiny. Výjimku budou mít pouze hotelové restaurace pro hotelové hosty a svatební a smuteční hostiny. Zavřít musí všechny hudební, taneční, herní a další společenské kluby a diskotéky. Na veřejnosti bude zcela zakázáno konzumovat alkoholické nápoje.

Ke změnám dojde i v provozu školských zařízení. Po razantním omezení teoretické výuky na vysokých a středních školách budou od 14. října zcela uzavřeny i školy základní, družiny a školské kluby. „Co je důležité a pozitivní, že už dnes víme, kdy tyto školy otevřeme, a to bude 2. listopadu, a samozřejmě jsou tady ještě prázdniny od 26. října jeden týden. Takže vlastně mluvíme o dvou týdnech,“ konstatoval předseda vlády. „Také jsme rozhodli a domluvili se v rámci koalice, že upravíme ošetřovné, které by mělo zůstat na 60 procentech, ale s minimem 400 korun denně,“ doplnil Andrej Babiš.

Krajští hejtmani a pražský primátor ale dostali od vlády za úkol zajistit péči o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a dalších složek integrovaného záchranného systému, hygienických stanic a také poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, aby nebyl ohrožen chod kritické infrastruktury a zdravotnických a sociálních zařízení.

Vysokoškolské koleje, domovy mládeže a internáty budou mít zákaz ubytovávat studenty a žáky s výjimkou těch, kterým vláda uložila pracovní povinnost. Pracovní povinnost se přitom týká studentů vybraných ročníků lékařských fakult, farmacie, zubního lékařství a vyšších odborných a středních zdravotnických škol.

Lidé si budou muset od 13. října nově nasadit roušky či jiné ochranné prostředky dýchacích cest i na zastávkách, nástupištích a v čekárnách hromadné dopravy. „Chceme požádat veřejnost a občany o porozumění. Je to strašně důležité, protože nechceme tady riskovat scénář á la Izrael nebo Itálie, jak se stalo na jaře. Rozhodování bylo samozřejmě složité, ale myslím si, že máme jasnou vizi, jak se vrátit do normálu, a já jsem přesvědčen, že se nám to společně s vámi podaří a že ten vir porazíme tak, jak se nám to povedlo v první vlně. Máme zkušenosti, máme jasné plány, máme jasnou vizi, ale teď je prioritou, aby naše nemocnice zvládly ten nápor lidí, kteří jsou hospitalizovaní s covidem-19,“ apeloval předseda vlády.

Vláda rovněž obnovila omezení provozu sociálních služeb a zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení pro klienty sociálních služeb, jako tomu už bylo na jaře, a přijala opatření, aby občané, kteří žádají o poskytnutí nepojistných sociálních dávek, nemuseli chodit na úřady se žádostmi, ale aby úřady přijímaly žádosti elektronicky, nebo je automaticky prodlužovaly.

Vláda rovněž rozhodla, že ze státních hmotných rezerv uvolní 190 000 kusů respirátorů typu FFP2 a 1 000 000 roušek, které bezúplatně poskytne osobám pobírajícím invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a osobám mladším 18 let, kterým byl přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. Distribuci zajistí Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení, respektive prostřednictvím Úřadu práce ČR, které je budou distribuovat ve spolupráci s Českou poštou. Vláda pro tyto účely uvolnila z vládní rozpočtové rezervy 5,95 milionu korun. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Stát zajistí i osobní ochranné prostředky pro zaměstnance zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a ohrožené děti, kterým poskytují péči i během nouzového stavu. Pro tato zařízení bude ze státních hmotných rezerv zajištěno po dobu nouzového stavu až 26 580 respirátorů typu FFP2, 186 000 roušek, 49 500 ochranných rukavic a 2 475 ochranných štítů. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda schválila také uvolnění až 205 milionů korun na zajištění nákupu léčivého přípravku Veklury od firmy Gilead Sciences, který obsahuje léčivou látku remdesivir. Nákup proběhne prostřednictvím Evropské unie, která má s americkým výrobcem nasmlouvaný objem dodávek. Firma totiž kvůli omezeným výrobním kapacitám a obrovské poptávce nejedná s jednotlivými státy, ale pouze s nadnárodními celky. Česká republika má aktuálně přislíbeny dodávky 10 000 vialek pro měsíc říjen, tj. léčbu pro cca 1 650 pacientů, a zvyšující se dodávky pro další měsíce. Částka, kterou vláda uvolnila z vládní rozpočtové rezervy, představuje náklady na úhradu dodávek na dva měsíce.

Vláda schválila také návrh novely zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí. Novela prodlužuje časovou působnost zákona, který umožňuje pořadatelům odložit vrácení vstupného na akce, které se měly uskutečnit po dobu účinnosti novely, ale kvůli probíhající epidemii musely být zrušeny, až do 30. září 2021.

Kompletní výsledky vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-12-rijna-2020-184108/.