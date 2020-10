Natixis: S čím se firmy budou muset v příštím roce vypořádat

Společnosti ve vyspělých zemích budou v roce 2021 pravděpodobně čelit třem hlavním výzvám. Tvrdí to francouzská investiční banka Natixis, podle které jde konkrétně o strukturální změny v ekonomice, zhoršování kvality rozvah firemního sektoru a také tlak vlád a veřejnosti na přechod k obnovitelným energiím a na další změny ve firemní strategii.



Natixis tvrdí, že současná pandemie a ekonomický útlum velice pravděpodobně povedou k výrazným změnám v sektorové struktuře hospodářství. Mezi sektory, které by měly být oslabeny, řadí analytici banky, turistický ruch, leteckou dopravu, automobilovou dopravu, kamenné obchody, kulturní akce a také pronájmy kancelářských prostor. V následujícím grafu je zobrazen vývoj počtu cestujících v letecké dopravě.





Mezi sektory, které budou ze současné situace dlouhodobě těžit, Natixis řadí IT, farmaceutické firmy zdravotní péči, logistické služby a online retail. Bude tedy existovat tlak na to, aby firmy v první skupině snižovaly své investice zaměstnanost , naopak firmy ve skupině druhé budou své kapacity rozšiřovat. Frikce ale mohou vznikat z toho, že znalosti a dovednosti lidí pracujících v první skupině nemusí plně odpovídat tomu, co vyžadují společnosti ve druhé.Jak bylo zmíněno, pandemie a s ní související ekonomické problémy vedou k negativnímu tlaku na rozvahy firemního sektoru. V roce 2020 tak klesala jeho ziskovost a zároveň rostlo zadlužení. Natixis se domnívá, že v roce 2021 se firmy budou snažit o obrat tohoto vývoje, posílení ziskovosti a rozvah. To je může vést k negativnímu tlaku na mzdy investice . Navíc se firmy mohou opět snažit o přesun výroby do zemí s nízkými náklady práce . A v neposlední řadě může stále více firem místo odkupů svých akcií na trhu žádat investory o nový kapitál.Natixis se také domnívá, že přicházející měsíce a roky mohou přinést zvýšený tlak veřejnosti a vlád na to, aby firmy přešly na zelené energie . K tomu může růst tlak na přesun výroby zpět do zemí, kde firma sídlí, a v neposlední řadě na růst mezd u profesí s nízkými platy . Všechny tyto faktory budou přitom působit negativně na ziskovost firem a půjdou tudíž proti snahám popsaným výše.Zdroj: Natixis