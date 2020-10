Restaurace nezavřeme. Ale zavřeme… A alkohol „venku“ se pít také nebude!

Po dřívějším zákazu například „zpěvu“ dnes vláda rozhodla o dalších restriktivních opatřeních. Přestože už řadu týdnů slyšíme, že vláda nehodlá přistoupit k uzavření ekonomiky, realita začíná být opačná. Především aktuální večerní rozhodnutí o uzavření i 1. stupně základních škol je totiž krokem, který je evidentně zásahem s výrazným dopadem do chodu ekonomiky. Rodiče se budou muset opět postarat…

Další hřebíček do rakve pak vláda přidala restauratérům, přestože se ještě o víkendu hovořilo o neuzavírání provozů. Po již předchozím omezení otevírací doby do 20 hodin, budou muset být restaurace a kluby nakonec uzavřeny. A zahrádky dle dosavadních zpráv také, když vláda hovoří u daných provozů pouze a jen o možnosti prodeje z okének formou „take away“.

Vládní epidemiologové a hygienici zřejmě pak také zjistili výrazný vliv pití alkoholu na čerstvém vzduchu na rozmnožování viru, jelikož taková konzumace je od středy na veřejnosti zakázána. Otevřít si tak pivo a na ulici ho vypít, bude vzhledem k nouzovému stavu zřejmě trestným činem. Zahnat žízeň, či jen sucho v puse, limonádou či nealkoholickým pivem vláda naštěstí nezakázala. Bohužel však zakázala vycházení ven lidem z domovů důchodců, což pro starší občany může mít jistě vážný psychologický dopad.



Přehled hlavních rozhodnutí platných od středy 14. října:

uzavření všech škol (mimo mateřských) včetně i praktické výuky (výjimku zdravotní a pedagogické praxe)

uzavření kolejí, zrušení škol v přírodě

uzavření restaurací, barů a klubů (výjimkou hotely do 20 hod.; jinak povoleno „take away“ do 20 hod.)

zákaz pití alkoholu na veřejnosti

povinnost nošení roušek také na nástupištích veřejné dopravy a v čekárnách

zákaz shromažďování více než 6 lidí



Dodat lze, že výše zmíněná opatření mají mít omezenou platnost. Žáci 1. stupně se mají dle vlády "na 100 %" vrátit do škol v pondělí 2. listopadu. Jak to bude s ostatními stupni škol, se teprve uvidí. Ostatní zmiňovaná opatření mají trvat do konce nouzového stavu, tedy ještě o 2 dny déle.

Čtěte také: Je COVID již jen statistická hříčka? Brzy se dozvíme