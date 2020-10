E-shopy zbrojí na Vánoce více než loni, očekávají kvůli covidu rekordní online prodeje

České internetové obchody se podle společnosti Shoptet, jedničky na poli řešení pro tvorbu a správu e-shopů, připravují na letošní předvánoční nákupy více než obvykle. Přes 70 % z nich již shání brigádníky do skladů, což je obtížné zejména ve velkých městech. Už od poloviny roku se na hlavní sezonu připravuje třeba internetový obchod Mall.cz. Ten očekává, že lidé budou s ohledem na své zdraví výrazně více nakupovat online, stejně jako tomu bylo na jaře. Logisticko-technologická společnost Zásilkovna se na vrchol sezony připravuje dokonce už od začátku roku – nabírá stovky brigádníků, zprovoznila nová depa a očekává rekord v počtu přepravených zásilek.

Předvánoční sezona, stěžejní období roku pro e-shopy i návazné služby jako logistika, bude letos podle společnosti Shoptet ještě vytíženější než loni. Vedle stoupající obliby online nakupování obecně hrají v letošním roce významnou roli také preventivní opatření proti šíření koronaviru. „Před Vánoci se do určité míry zopakuje situace z jara letošního roku, kdy velká část spotřebitelů s ohledem na své zdraví nakupovala zboží a služby převážně online. Při první vlně pandemie jsme v e-commerce zaznamenali výrazný nárůst po všech stránkách, ať už v počtu nových e-shopů, anebo objemu prodejů,“ uvádí Miroslav Uďan, CEO společnosti Shoptet.

Přípravy ve skladech i výdejních místech

Podle Shoptetu, jehož řešení využívá zhruba polovina českých e-shopů, shání již nyní 72 % internetových obchodů do svých skladů posily z řad brigádníků. To se jim obecně lépe daří v menších městech, ve větších je to kvůli silnější konkurenci obtížnější. „Pokud se e-shopům nedaří doplnit chybějící kapacity, často ve skladu pomáhá každý, kdo může,“ dodává Miroslav Uďan. Podle Shoptetu ale také více než polovina internetových obchodů nabírá před Vánoci posily pro obsluhu zákaznických linek.

Silné Vánoce letos očekává i internetový obchod Mall.cz, který se na ně připravuje od poloviny roku. „Očekáváme, že se lidé budou snažit vyhýbat místům s velkou koncentrací osob a dárky budou pořizovat z bezpečí domova,“ říká Jakub Střeštík, CCO z Mall.cz. E-shop věnuje největší pozornost právě kapacitám ve skladech, zejména v distribučním centru Jirny u Prahy. Tým plánuje v největší špičce doplnit o více než 100 lidí, zaměřuje se ale i na zjednodušení nákupů. „Zákazníci u nás naleznou nejširší nabídku na trhu, která přesahuje milion produktů. K dispozici mají také více než 700 výdejních míst. Počet vlastních MALL Shopů, partnerských MALL Pointů a MALL Boxů jsme za loňský rok zdvojnásobili. V rámci doručování se i nadále budeme soustředit na co největší bezkontaktnost,“ dodává Jakub Střeštík.

V logistice pomůžou i chytré technologie

Již od ledna se na vrchol sezony připravuje také Zásilkovna, která analyzuje data z minulého roku a zjištěné informace implementuje do všech svých procesů. „Technologicky i personálně jsme posílili naše call centrum. Nasadili jsme chatbota a voicebota, systémy s pomocí umělé inteligence a pomáháme si také voiceovery. Postupně nabíráme brigádníky, řádově jde o několik stovek lidí. Výrazně jsme také navýšili počet dep. V České republice jsme jich měli na konci loňského roku deset, nyní jich máme čtrnáct,“ říká Milan Šmíd, ředitel marketingu skupiny Packeta. Zásilkovna podle něj letos opět očekává rekordní rok, kdy převeze zboží ve výši přibližně 50 miliard korun. „Letos pravděpodobně před Vánoci překonáme další magickou hranici naší desetileté historie, a to 500 tisíc přepravených zásilek za jediný den. To je číslo, které bude mít z ostatních přepravců jen málokdo,“ dodává Milan Šmíd.