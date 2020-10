Bude hůř, další omezení se dozvíme dnes a platit budou od středy. A prý si za to můžeme sami, říká pan premiér

Ani o víkendu se dynamika vývoje počtu nakažených nezmírnila (další titulky zpráv, které informovaly o počtech víkendově pozitivně testovaných, obsahovaly epiteta "rekordní" a "nejvyšší") a nemůžeme tedy očekávat, že naposledy zavedená opatření se po ohlášených 14 dnech zmírní. Naopak, už nyní můžeme čekat další zostření nouzového režimu. Jsou ohlášena nová omezení, platit zřejmě budou od středy.

Vypouštěním informačních balónků nás na to připravovali ministři i premiér už před víkendem. Dnes také jednala tripartita o dalších opatřeních a zaznělo téma uzavření prvního stupně škol a zavedení distanční výuky. Konkrétní přijaté kroky se dozvíme dnešní podvečer.

Bude se zřejmě jednat o další opatření omezující setkávání lidí, zřejmě i v oblasti podnikání (místa, kde je k dispozici alkohol? Zavřou se restaurace, hospody, bary?). Školství je otázka, střední školy a vošky už přešly na distanční výuku, případně na střídavou distanční výuku (druhý stupeň základních škol).

Ve hře jsou tedy první stupeň základních škol a školy mateřské a jejich uzavření, protože u nich se jedná o významné množství sociálních kontaktů, a i když u dětí se jedná většinou o případný bezpříznakový průběh infekce, jako zdroj šíření případné infekce byly dosud poměrně ignorovány.

To se ale významně promítne do ostatních oborů, protože s dětmi této věkové kategorie musí zůstat doma dospělý - a mnozí z nich pracují (a někteří ve zdravotnictví). Provázanost a dopady (včetně ekonomických) jednotlivých opatření se ukážou až v praxi. Snad už nedojde k podobně hloupému vyjádření, že se omezí pouze volnočasové aktivity a opatření se nebudou týkat ekonomiky, protože všechna omezující opatření, od uzavření fitness center přes zoologické zahrady po omezení restauračních provozní doby mají ekonomické dopady.

Uvidíme tedy, jaká konkrétní opatření nás čekají. Podíváme-li se na opakovaná "tři R", pak nošení roušek není významným problémem - sice se najdou jedinci, kteří ignorují nařízení a roušku ve vnitřních prostorách nasazenu nemají, nebo ji záměrně nemají nasazenou správně, ale z hlediska masového šíření nákazy to zřejmě není rozhodující záležitost. Lze určitě zpřísnit nařízení například ve smyslu nošení roušek i venku při shromáždění určitého počtu lidí.

Zdůrazňovat má určitě smysl i hygienu rukou - při vstupu do provozoven a obchodů, důsledněji vyžadovat používání dezinfekce i zákazníky / klienty. Jako významnou změnu v chování, kterou lze proti jaru pozorovat, je ale dodržování rozestupů - ani v dopravních prostředcích, ani v obchodech nelze pozorovat, že by si lidé udržovali dvoumetrový distanc od ostatních.

V oblasti sociálních kontaktů nás proto patrně čeká nejvýraznější změna, zřejmě ve zmiňovaném školství a případně kolem restauračních a podobných provozů. Nakonec bylo ohlášeno vystoupení ministra zdravotnictví Romana Prymuly napříč televizními stanicemi na hlavní vysílací čas, kde se dozvíme, na jak dlouho a co bude nově platit.